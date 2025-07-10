AB'de 'felaket senaryosu' hazırlığı: 'Temel ihtiyaç maddeleri stoklama planı' duyuruldu

AB İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, “Ne kadar iyi hazırlanırsak, o kadar az panikleriz” dedi.

Konuşmasında, “Amaç çok net: Toplumlarımızın işleyişini sağlayan ve hayat kurtaran temel malzemelerin her zaman erişilebilir olmasını garanti altına almak” ifadelerine yer veren Lahbib, planın tüm üye ülkelerin katkısıyla işleyeceğini belirtti.

Plana göre, Avrupa çapında ortak bir stok yönetim sistemi kurulacak; böylece kaynak tahsisi, merkezi düzeyde planlanacak ve “AB düzeyinde dayanıklı bir stok altyapısı” oluşturulacak.

"COVİD'E HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK"

Lahbib’e göre bu plan, AB’nin küresel Covid-19 salgını döneminde yaşadığı şokları tekrar yaşamamak için gerekli.

Hatırlanacağı üzere, Covid-19 salgını sırasında Avrupa, aşı ve koruyucu ekipman (PPE) eksikliği nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kalmıştı.

Mart ayında EuroNews’e konuşan Lahbib, dünya genelinde pandemiye “hazırlıksız yakalanıldığını” söylemiş ve şu uyarıda bulunmuştu:

Son yıllarda önemli ilerlemeler kaydettik, ancak yeni bir sağlık krizine karşı hâlâ tam anlamıyla hazır değiliz. Tedarik zincirlerindeki aksamalar ve parçalı çözümler, tıbbi ekipmanlara erişimi sınırlıyor. Silahlı çatışmalar ya da kimyasal/biyolojik riskler, sivil ve askeri alanda daha sıkı iş birliği yapılması gerektiğini gösteriyor.

"HANGİ KRİZ YAŞANIRSA YAŞANSIN..."

Öte yandan, her ülkenin 'öncelikli tehdidinin' farklı olabileceğini belirten Lahbib, sözlerine şöyle devam etti:

Şayet Rusya ile 1.000 kilometrelik bir sınırınız var ise savaş tehdidini daha yoğun hissedersiniz. Ama örneğin İspanya’da, orman yangınları çok daha büyük bir tehdit. Ancak savaş, doğal afet ya da elektrik kesintisi, hangi kriz yaşanırsa yaşansın temel ihtiyaçlar hep aynı: gıda, su, yakıt ve ilaç.

'HAYATTA KALMA KİTİ' ÇAĞRISINDAN STOK SEFERBERLİĞİNE

AB, bu yılın başlarında tüm vatandaşlarına en az 72 saat boyunca idare edebilecek 'hayatta kalma kiti' hazırlamaları çağrısında bulunmuştu.

Avrupa basını bu yeni planı, o çağrının kurumsal bir uzantısı, fakat 'steroidli bir versiyonu' olarak tarif etti.

Savaşlar ve krizlerin etkileri giderek daha da şiddetlenirken, AB’nin bu yönde bir hazırlık yapması çok da şaşırtıcı değil.

Lahbib, sözlerini şöyle noktaladı: