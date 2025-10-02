AB’den 2030 savunma hazırlığı: Öncelik doğu kanadı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ev sahibi Danimarka'nın Başbakanı Mette Frederiksen, Kopenhag'ta düzenlenen güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa vatandaşlarının Rusya’nın giderek artan "kışkırtıcı ve pervasız" tutumundan kaygı duyduğunu aktaran Costa, "Savunma Avrupası"nın inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Costa, bugün AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in sunduğu önerilerle bir adım daha ileri gittiklerini belirterek, "Liderler, Avrupa’nın güvenliğini güçlendirecek 'Avrupa dron duvarı' ve 'doğu kanadı gözlemi' gibi öncelikli projelere genel olarak destek verdi. Bu, 2030'a kadar ortak savunma hazırlığını sağlama yolunda önemli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın sınırlarının ancak tüm Avrupa sınırları güvence altına alındığında güvenli olacağını kaydeden Costa, "Savunma Avrupası"nı inşa etme yolunda "360 derece yaklaşım" gerektiğini dile getirdi.

Costa, AB'nin Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durduğunu ve Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi için her cephede çaba gösterdiğini ifade etti.

Ukrayna'nın AB ile ilgili reformları hayata geçirdiğini kaydeden Costa, "Şimdi sıra AB'dedir. Çünkü genişleme liyakate dayalı bir süreçtir ve genişleme Avrupa'yı daha da güçlendirecektir" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'nın ortaklarının adil ve kalıcı barış sağlanana dek Kiev'e destek vermeye devam edecek irade ve imkana sahip olduğunu anlaması gerektiğinin altını çizen Costa, "İki hafta içinde AB Komisyonu, 2030 savunma hazırlığına ilişkin yol haritasını sunacak. Üç hafta içinde AB Konseyi yeniden toplanacak ve o zaman karar zamanı olacak" dedi.

"DRON DUVARI" GİRİŞİMİ

Von der Leyen de AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarının "acil" olduğunu vurgulayarak, "Geliştirilmiş, dirençli ve yenilikçi bir Avrupa savunma sanayisine ihtiyacımız var" dedi.

Doğu Kanadı Gözlemi ismini verdikleri projeye değinen von der Leyen, projenin AB'nin doğu sınırlarındaki tüm tehditleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

Von der Leyen,"Bunun temel unsurlarından biri de 'dron duvarı girişimi' olacak. Bu, temelde hızlı tespit, müdahale ve elbette gerekirse etkisiz hale getirme yeteneğine sahip bir dron karşıtı sistem. Elbette burada Ukrayna'nın uzmanlığından büyük ölçüde yararlanıyoruz ve bu nedenle Ukrayna ve NATO ile hızla ilerlemeliyiz" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı, söz konusu sistemin Avrupa'nın tümünün güvenliği için tasarladığının ancak önceliğin doğu kanadı olduğunun altını çizdi.

"UKRAYNA, AVRUPA'NIN GÜVENLİK GARANTİSİDİR"

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları yoğunlaştırdığı ve bazı AB ülkelerinin hava sahasını ihlal ettiği dönemde bir araya geldiklerini belirterek, "Bizi tehdit ediyorlar, bizi sınıyorlar ve durmayacaklar. Peki, bundan sonraki adımlarımız ne olacak? Her şeyden önce, Ukrayna'ya askeri ve mali desteğimizi artırmalıyız" diye konuştu.

Ukrayna için güvenlik garantileri konusunun sürekli konuşulduğunu ifade eden Frederiksen, "Aslında durum tam tersi. Ukrayna bugün Avrupa'nın güvenlik garantisidir. Ukrayna'ya verdiğimiz destek, kendi güvenliğimize doğrudan bir yatırımdır ve bu nedenle Ukrayna silahlı kuvvetlerine uzun vadeli finansman sağlamalıyız" dedi.

Frederiksen, dondurulmuş Rus varlıkları hakkında Moskova'nın Ukrayna'daki "ihlalleri ve bozgunculuğunun bedelini ödemesi" gerektiğini belirterek, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın bu konuda çalışma yapacağını aktardı.

Avrupa'nın insansız hava aracı (İHA) üretimi ve İHA önleyici yeteneklerini güçlendirmesi gerektiğini belirten Frederiksen, "Bu nedenle Ukrayna'da yapılanlardan esinlenerek en son teknoloji İHA çözümleri geliştirilmesini sağlayacak bir Avrupa ekosistemi oluşturmalıyız" dedi.

Frederiksen, bunların yanında aynı zamanda Rusya'yı zayıflatmaları gerektiğini ifade ederek, yeni yaptırım paketi hakkında çalışmalara başladıklarını söyledi.

AB HAVA SAHASINDAKİ DRONLAR

9 Eylül'de Polonya, 14 Eylül'de Romanya ve 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahaları Rus dron ve jetleri tarafından ihlal edilmiş, Danimarka'da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronlar görülmüştü.

AB Konseyi Başkanı Costa, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili sorulan bir soruya cevaben, "Zirve sırasında herhangi bir bilgi almadım, bu nedenle şu anda yorum yapamıyorum" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen de "Benim için de aynı şey geçerli" yanıtını verdi.