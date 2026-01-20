AB'den Maduro çıkışı: Egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı tartışılmaz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD tarafından esir edilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "demokratik meşruiyetinin" bulunmadığını savunarak, "Demokratik meşruiyetin olmaması uluslararası hukuku askıya almaz. Egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı tartışılmaz" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Venezuela'daki son durum ve AB'nin politikası ele alındı.

Kallas, "Demokratik meşruiyetin olmaması uluslararası hukuku askıya almaz. Egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı tartışılmaz" diyerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerinin BM Şartı'nda yer alan bu ilkeleri korumada "özel sorumluluğu" olduğunu söyledi.

AB'nin çıkar ve ilkeleri doğrultusunda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez dahil ülkedeki yetkililer ve sivil toplumla işbirliği yapmada kararlı olduklarını kaydeden Kallas, Venezuela'nın geleceğinin Venezuelalılar tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Kallas, AB'nin Caracas'taki temsilcisinin geçen hafta Rodriguez'le bir araya geldiğini belirterek, görüşmede Birliğin tüm tutukluların derhal koşulsuz olarak serbest bırakılması talebini, Venezuela'nın "insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı konusunda somut adımlar atması halinde ilişkileri derinleştirmeye hazır olduğu" mesajını ve ülkede müzakereye dayalı kapsayıcı bir süreci destekleme taahhüdünü vurguladığını aktardı.

Ayrıca Kallas, ABD'nin askeri müdahalesinden bu yana Venezuela'da gözaltında bulunan 20'den fazla AB vatandaşının serbest bırakıldığını aktardı.

Öte yandan oturumda konuşan bazı milletvekilleri ABD askeri müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederken, diğerleri ise bu müdahalenin Venezuela'da demokratik geçiş için fırsat oluşturduğunu savundu.