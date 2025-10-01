AB'den Rusya'ya karşı 'birlik' olma çağrısı

AB liderleri, dönem başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için bir araya geldi.

Zirvenin girişinde açıklama yapan von der Leyen, zor zamanlardan geçildiğini vurguladı.

Rusya’nın AB'nin kararlılığını sınadığını söyleyen von der Leyen, "Bu nedenle, bu dönem, ortak bir aciliyet duygusuna ve birlik ruhuna sahip olmamızın mutlak surette hayati önem taşıdığı bir dönemdir. İşte bu yüzden Kopenhag’da düzenlenen bu gayriresmi toplantı doğru zamanda yapılmaktadır" dedi.

Von der Leyen, zirvenin öncelikli olarak savunma ve Ukrayna'ya odaklanacağına işaret ederek, bugün Ukrayna için 4 milyar avro tahsis edildiğini bildirdi.

Bunun 2 milyar avrosunun dron yatırımlarına ayrılacağının altını çizen von der Leyen, "Ayrıca Rusya üzerindeki baskıyı da artırmamız gerekiyor. Bu yüzden, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan nakit bakiyelere dayanarak Ukrayna’ya tazminat kredisi sağlanması önerisinde bulundum. Bu varlıklara el koymuyoruz. Nakit bakiyeleri Ukrayna’ya kredi olarak aktarıyoruz. Ukrayna bu krediyi, Rusya tazminat ödediği takdirde geri ödeyecek, çünkü suçlunun hesap vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.