AB Dönem Başkanı Slovenya’nın başbakanı, AP heyetine ‘Soros kuklası’ dedi

16 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele ve basın özgürlüğü konularında araştırmalar için dönem başkanı Slovenya’yı ziyaret eden Avrupa Parlamentosu (AP) heyetine Başbakan Janez Jansa’nın sert çıkışları gündeme yansıdı. AP Başkanı David Sassoli ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Jansa’ya tepki gösterdi.

‘SEN KİMSİN!..’

İlk olarak Sophie in ‘t Veld başkanlığındaki AP heyetiyle görüşmeyi reddeden Jansa, sosyal medyadaki mesajında bir fotoğraf paylaştı. Macar asıllı Amerikalı iş insanı George Soros’a atıf yapılan mesajda, “AB parlamentosundaki bilinen 226 Soros kuklasından 13’ü” yazısıyla paylaşılan fotoğrafta bulunan AP heyetinden Hollandalı vekil Sophie in ‘t Veld, kırmızı bir okla işaret edildi. Jansa, “Sen kimsin? Almanya, Hollanda başbakanını, Fransa Cumhurbaşkanı’nı kaç kere ziyaret ettin?” dedi.

Daha sonra silindiği belirtilen bu mesajın ardından yine sosyal medyadan Sassoli ve Michel paylaşımlarda bulundu. Sassoli, “Jansa’ya acilen AP milletvekillerine yönelik provokasyonları durdurması çağrısı yapıyoruz. Meclisin üyelerine saldırılar Avrupa vatandaşlarına yapılmış saldırılardır. AB dönem başkanlığı ile yapıcı bir işbirliği sadece karşılıklı güven ve saygı temelinde mümkün olur” ifadesini kullandı.

Michel ise “AP üyeleri hiçbir baskı olmaksızın işlerini yapabilmelidir. AB kurumları arasında karşılıklı saygı tek yoldur” mesajını paylaştı. Jansa ise Sassoli’ye hitaben “Slovenya sömürge değildir. Milletvekilinize söyleyin, AP’nin adını siyasi entrikalar ve Slovenya hakkındaki mantıksız suçlamalarla kötüye kullanmasın” dedi.

Jansa’ya bir tepki de Hollanda Başbakanı Mark Rutte’den geldi. Rutte, yine sosyal medyada, “Jansa’dan AP üyeleri hakkında tatsız mesaj. Bunu en kuvvetli şekilde kınıyorum. Hükümetimiz aynı hissiyatı Lahey’deki Slovenya elçisine iletti” diye yazdı. Jansa, bunun üzerine “Mark, vaktini büyükelçilerle ve Slovenya’daki medya özgürlüğüyle harcama. ‘t Veld ile birlikte kendi gazetecilerinizi sokaklarda öldürülmekten koru” şeklinde cevap verdi.

Organize suç örgütlerinin tehditlerinden dolayı Rutte’nin koruma ekibi güçlendirilmişti. Geçen temmuzda Hollandalı araştırmacı gazeteci Peter R. de Vries, Amsterdam’da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump hayranı, Macaristan’ın sağcı Başbakanı Viktor Orban’ın müttefiki Jansa’nın gelecek hafta Brüksel’de AB Liderler Zirvesi’ne katılması bekleniyor.