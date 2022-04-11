AB, Gürcistan ve Moldova'nın da üyelik süreçlerini başlattı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 17:39

Avrupa Komşuluk ve Genişlemeden sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün Lüksemburg'da, Moldova Dışişleri Bakanı Niku Popesku ve Gürcistan Dışişleri Bakanı İlya Darşiyaşvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli formu verdiğini duyurdu.

Varhelyi "İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, AB Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz." ifadesini kullandı.

Gürcistan Parlamentosu Avrupa Birliği Entegrasyon Komitesi Başkanı Maka Boşorişvili, başvuruyu ülkenin AB'ye katılmasının kapısını açacak "en önemli olay" olarak nitelendirdi.

Boşorişvili, "AB'nin benzeri görülmemiş bir kısa sürede Gürcistan, Ukrayna ve Moldova için anketler hazırlaması gerçekten takdire şayandır" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de 8 Nisan'da Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'e aynı formu teslim etmişti.

Anket niteliğindeki söz konusu form, AB Konseyi'nin talep ettiği üzere, alınan yanıtlar temelinde ülkelerin AB üyelik başvurusu hakkında Komisyonun görüşünün hazırlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.