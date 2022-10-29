AB Komisyonu Başkanı'nın ziyareti iptal edildi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Karadağ ziyareti iptal edildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Karadağ ziyareti hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.
AB Bilgi Merkezi Karadağ Ofisi'nden yapılan açıklamada, von der Leyen'in Karadağ'a gerçekleştireceği ziyaretin, Belgrad'daki kötü hava koşulları sebebiyle iptal edildiği belirtildi.
Von der Leyen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne yazık ki kötü hava nedeniyle bu sabah Karadağ ziyaretimi ertelemek zorunda kaldım. Bu ziyareti yeniden planlıyoruz. Güzel ülkenizi çok yakında tekrar ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer verdi.
Karadağ ziyareti iptal edilen von der Leyen, son olarak Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Sırbistan'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.
Video Haberler
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- Dua Lipa Tarkan şarkısı söyledi, gündem oldu
- Malatya'da korkutan deprem
- Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı
- CHP'den vizyon belgesine dair ilk yorum
- Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stat ismi değişecek!
- Ortak açıklama geldi
- Akşener acı haberi duyurdu: İl başkanı yaşamını yitirdi
- Bunu yapmayanlar artık ücret ödeyecek
- Selahattin Demirtaş’tan Fincancı tepkisi