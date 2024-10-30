AB Komisyonu'ndan 2024 Türkiye raporu: Yerel yönetimlere baskı eleştirisi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 19:57

Güncelleme: 30.10.2024 - 19:57

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 2024 Genişleme Paketi kapsamında yer alan ‘Türkiye Raporu’ kamuoyuyla paylaşıldı.

96 sayfalık raporda Türkiye’nin AB için aktif ve önemli bir oyuncu olduğu belirtilirken dış politikada ‘AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara uyum eksikliği’ ve AB tarafından terör örgütü olarak değerlendirilen Hamas'ı destekleyişinin AB öncelikleriyle çeliştiği kaydedildi.

‘OTORİTE BASKISI’

Raporda 31 Mart yerel seçimlerinde genel olarak halkın iradesine saygı duyulduğu değerlendirilirken; Türkiye’de kamu yönetiminin siyasallaştırılması eleştirildi. Raporda, “Hükümetin muhalefet partilerinden belediye başkanları üzerindeki baskısı, yerel demokrasiyi zayıflatmaya devam etmiştir. Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, faaliyet gösterme alanının daralması ve sürekli otorite baskısı gibi çeşitli kısıtlamalarla karşılaştıkları zor bir ortamda faaliyet göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.

AİHM KARARLARI

Raporun yargı ve temel haklar bölümünde ise Türkiye’de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığı ve temel haklardaki durumun kötüleştiği bildirildi. “Temel haklar ve hukukun üstünlüğü alanlarında, özellikle yargının bağımsızlığı konusunda ciddi endişeler devam etmektedir. Hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusundaki diyalog, AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçasıdır” değerlendirmesinde bulunuldu. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bazı kararlarını uygulamayı reddetmeye devam ettiğine dikkat çekildi.