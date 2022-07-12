AB Kosova Misyonu'ndan Ukrayna'ya yardım: 12 araçlık insani yardım konvoyu sevk edildi

12 Temmuz 2022 Salı, 16:51

Avrupa Birliği Kosova Misyonu (EULEX), Ukrayna halkına, içinde gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 12 araçlık insani yardım malzemesi gönderdi. 12 araç, Ukrayna'da EULEX gibi bir misyon olan Avrupa Birliği (AB) Ukrayna Danışmanlık Misyonuna (EUAM) teslim edilecek.

EULEX Başkanı Lars-Gunnar Wiegemark, yardımların gönderildiği törende yaptığı konuşmada, araçlardaki malzemelerin Ukrayna halkına destek olmasını umduğunu söyledi.

Lars-Gunnar Wiegemark, Kosova'nın yerinin, bu yardımlarıyla AB'nin yanı olduğunu gösterdiğini kaydederek, "EULEX misyonunun 10 aracını ve ek olarak mahkumlar için iki aracını Ukrayna'ya gönderiyoruz. Bu 12 araç Ukrayna devlet sınır polisine hibe edilecek. Bu yardımların ulaştırılması, EULEX'e benzer olan EUAM'daki meslektaşlarımız tarafından mümkün oldu.12 araçtan her biri Ukrayna için insani yardım malzemeleri ile dolu" diye konuştu.

Wiegemark, araçlarda gıdaların yanı sıra giysi, uyku tulumu, kişisel hijyen ve tıbbi malzemeler bulunduğunu aktardı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz da ülkesinin Ukrayna'daki savaşın daha ilk gününden itibaren bu ülkenin yanında yer aldığını ve Rusya'yı kınayan çeşitli önlemler aldığını dile getirdi.

Donika Gervalla-Schwarz, Ukrayna ile dayanışmalarının oldukça doğal ve normal bir şey olarak görülmesini isteyerek, "Ukrayna'daki her vatandaşın bilmesini isteriz ki, Kosova'dakiler sizin neler yaşadığınızı çok iyi anlıyor çünkü Kosova'daki savaştan bu yana çok zaman geçmedi ve halk savaşı çok iyi hatırlıyor" ifadesini kullandı.

EULEX daha önce de Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek ve kask hibe etmişti.