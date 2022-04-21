AB Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesini güncelledi
AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesini güncelledi
Füze denemeleri ile gündeme gelen Kuze Kore'ye, Avrupa Birliği'nden yeni yaptırım geldi.
Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye yönelik yaptırım listesini güncelleyerek, listeye 8 kişi ve 4 kuruluşu daha eklediğini duyurdu.
AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişi ve 4 kuruluşun daha eklendiği kısıtlayıcı önlemlerin, seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve listelenenlere fon veya ekonomik kaynak sağlama yasağından oluştuğu belirtildi.
Söz konusu kişilerin füze programının geliştirilmesiyle ilgili kurumlarda lider pozisyonlarda olanları ve yaptırımların önüne geçilmesine yardımcı olan, yasa dışı silah programları için finansman sağlayan kuruluşları içerdiği bildirildi.
'İSTİKRARSIZLAŞTIRICI EYLEMLERİ DURDURUN'
AB'nin, Kuzey Kore tarafından yasa dışı silah programlarının geliştirilmesini desteklemek için kullanılabilecek unsur, finans ve bilgi akışını engellemeye kararlı olduğunun ifade edildiği açıklamada, "AB, Kuzey Kore'yi istikrarsızlaştırıcı eylemleri durdurmaya, uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uymaya ve ilgili taraflarla diyaloğu sürdürmeye çağırıyor" denildi.
Son yasakla birlikte AB'nin yaptırım listesindeki toplam kişi sayısı 65'e, kuruluş sayısı 14'e çıkmış oldu.
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