AB, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin büyükelçileri, Salı günü yaptıkları toplantıda Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda ön mutabakata vardı.

Adımın, gün içerisinde Brüksel’de toplanacak AB dışişleri bakanları tarafından resmen duyurulması bekleniyor.

AB’nin bu kararının, Suriye’nin iç savaş sonrası dönemde ekonomik açıdan toparlanmasına katkı sağlamak amacıyla atıldığı kaydedildi. Uzun yıllardır süren yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte, Avrupa'nın Suriye ile ekonomik ilişkileri yeniden şekillenebilir.

Yaptırımların kaldırılması kararı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından AB’nin bu ülkeye yönelik ilk kapsamlı politika değişikliği olarak dikkat çekiyor.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, “Suriye halkının iş ve geçim kaynaklarına sahip olması önemli. Bu, ülkenin daha istikrarlı olmasına yardımcı olur” dedi.

Kallas, ekonomik yaptırımların kaldırılmasının, halkın yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedeflediğini vurguladı.