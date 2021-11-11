"AB, Türkiye’ye karşı hamle yapamaz"

11 Kasım 2021 Perşembe, 12:37

Göçmen krizi dünya çapında artarak devam ederken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan bir makaleye göre Avrupa Birliği’nin, göçmen konusunda Türkiye aleyhine bir karar almasının olası görülmediği ifade edildi.

Makalede, Türkiye’nin göçmenleri ülkede tutma sözüne karşılık AB’den milyarlarca euro temin ettiği ve AB’nin, Türkiye’deki göçmenlerin sınır kapılarından salıverilme ihtimalini düşünerek bu konu hakkında adım atmaya cesaret edemediği iddia edildi.

Güney Kıbrıs’ın yoğun bir göçmen problemiyle karşı karşıya olduğu belirtilen yazıda, pandeminin başlangıcından bugüne 8 bin 500 başvurunun reddedildiği bilgisi yer aldı. Güney Kıbrıs hükümetinin, Avrupa İltica Destek Ofisi’nin yardımıyla daha fazla personel istihdam ederek başvuruları hızlı bir şekilde işleme koyabildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın, AB desteği olmadan kendi başına göçmenlik başvurularına onay vermesinin mümkün olmadığı hatırlatılırken hükümetin, tampon bölge boyunca dikenli tel yerleştirmesinin caydırıcı bir yönünün bulunmadığı belirtildi.

Makalede ayrıca, Güney Kıbrıs hükümetinin göçmen rakamlarını kamuoyu ile paylaşarak Brüksel üzerinde bir baskı kurabileceği fakat bu durumun iç politikada huzursuzluk yaratabileceği ifade edildi.