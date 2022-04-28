AB, Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi
AB, Ukraynalıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro verdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukraynalıların savaş nedeniyle gittiği AB ülkelerine maddi yardım yaptı.
AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan saldırısı sonrası savaştan kaçan Ukraynalılar için ayrılan ön ödemeler, AB'nin Avrupa'daki mülteciler için uyum bütçesinden karşılandı.
Komisyon, Ukraynalı sığınmacıları ağırlayan üye ülkelere 3,5 milyar avro destek ödemesi yaptı. AB üyelerine yapılan ön ödemeler, Ukraynalıların gıda, barınma, sağlık, eğitim, istihdam gibi ihtiyaçlarının karşılanması için sağlandı.
Şu ana kadar gerçekleştirilen ödemelerden en fazla payı alan Polonya'ya 562 milyon avro verildi. İkinci sıradaki İtalya'ya 452 milyon avro, üçüncü sıradaki Romanya'ya 450 milyon avro, İspanya'ya 434 milyon avro, Macaristan'a 299 milyon avro, Çekya'ya 283 milyon avro, Slovakya'ya 209 milyon avro olmak üzere üye ülkelere 3,5 milyar avro destek ödemesi yapıldı.
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