AB ülkeleri enerji krizine yarım trilyon fon ayırdı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:51

Avrupa Birliği'ndeki (AB) devletler, artan doğalgaz ve elektrik fiyatlarına karşı vatandaşlara ve şirketlere destek olmak için geçen yıldan bu yana yaklaşık 500 milyar euro ayırdı.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel'in raporuna göre, AB'deki 27 ülke artan enerji maliyetlerine karşı tedbir almak için ortak olarak 314 milyar euro ayırırken, İngiltere ise 178 milyar euroluk bir fon oluşturdu.

Hükümetler, aylardır artmakta olan enerji fiyatlarına karşı enerji dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyatları frenlemiş, enerji vergilerini azaltmış ve tüketicilere ödenek sağlamıştı.

Rusya, 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinden sonra Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalınca, misilleme olarak bu ülkelere enerji ihracatını durdurmuş ve bundan ötürü Avrupa'daki doğalgaz ve elektrik fiyatları fırlamıştı.

Düşünce kuruluşuna göre, eğer hükümetlerin enerji şirketlerini kamulaştırmak, kurtarmak ya da onlara kredi vermek için ayırdığı paralar da dahil edilirse, AB ülkelerinin harcamaları 450 milyar euroya yaklaşmakta.

Almanya, bugün Finlandiya merkezli Fortum'un Uniper'deki hisselerini satın alarak ülkenin en büyük doğalgaz ithalatçısı Uniper'in kamulaştırılması konusunda anlaşmaya vardı. İngiltere ise şirketlerin toptan doğalgaz ve elektrik maliyetlerine tavan getirdi.

AB'deki en büyük ekonomiye sahip ülke Almanya, 100 milyar euro ayırırken, İtalya 59 milyar euro, Estonya ise 200 milyon euro ayırdı.