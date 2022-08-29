AB ülkeleri olağanüstü toplanıyor: Enerji piyasası dondu, düzeltmemiz gerekiyor
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de olağanüstü toplantı yapacak.
AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, Avrupa'daki enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Jozef Sikela, elektrik piyasasının 30 yıl boyunca Avrupalılara hizmet ettiğini ve enerji fiyatlarını aşağı çektiğini belirterek, "Şimdi enerji piyasasının gerektiği gibi çalışmadığını kabul etmeliyiz. Piyasa dondu ve bu nedenle onu düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Sikela, dönem başkanı olarak AB ülkelerinin enerji bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdığını kaydederek, bu toplantının 9 Eylül'de yapılmasına karar verildiğini bildirdi.
Sikela, doğal gazın megavatsaat fiyatının geçen yıl Temmuz ayında 18 avro civarında olduğunu anımsatarak, söz konusu fiyatların 310 avroyu bulduğunu aktardı.
Sikela ayrıca, fiyat artışının Ukrayna'daki savaş, Rusya'dan gaz akışının azalması, Fransa'daki nükleer santrallerin yaklaşık yarısının teknik sorunlar nedeniyle bakıma alınması gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığını ifade etti.
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