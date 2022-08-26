AB ülkelerinden olağanüstü toplantı: Artan enerji fiyatları için bir araya gelecekler

26 Ağustos 2022 Cuma, 17:06

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Çekya'nın Sanayi Bakanı Jozef Sikela, AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarını, artan enerji fiyatlarına karşı yapılabilecekleri değerlendirmek üzere en kısa sürede olağanüstü toplantıya çağıracağını bildirdi.

Jozef Sikela, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya ile bir enerji savaşındayız ve bu bütün AB'ye zarar veriyor" ifadesini kullandı.

Sikela, enerji konusunda AB Komisyonu ile mutabık olduklarına işaret ederek, "AB ülkelerinin enerji bakanlarını en yakın tarihte olağanüstü toplantıya çağırmayı teklif edeceğim" bilgisini verdi.

AB enerji bakanlarının planlı toplantısı 11-12 Ekim tarihlerinde Prag'da yapılacaktı.

Olağanüstü toplantının tarihi ise henüz açıklanmadı.

Bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını talep ediyordu. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.