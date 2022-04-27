AB, vasıflı iş gücünü çekmek için göç politikasını güncelliyor

27 Nisan 2022 Çarşamba, 14:45

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerdeki vasıflı iş gücü açığını kapatmak için göç politikasında bazı değişikliklere ve yeniliklere gitmek üzere teklif hazırladı. AB, yeni teklifle işgücü açığını kapatmanın yanı sıra düzensiz göçü engelleyerek yasal göçü teşvik etmeyi, ekonomisine katkı sağlamayı, AB üyesi olmayan ülkelerle ilişkileri güçlendirmeyi ve uzun vadede göç yönetimini geliştirmeyi hedefliyor.

Teklif, Rusya'nın saldırısı sonrasında Ukrayna'dan gelen 5 milyondan fazla Ukraynalının AB iş gücü piyasasına dahil olmasını kolaylaştırılmasını da amaçlıyor.

Teklife göre, AB'nin oturma ve çalışma izinlerini içeren Tek İzin Yönetmeliği ve Uzun Süreli Oturum Yönetmeliği güncellenecek. Tek izin başvuruları hem çalışanlar hem de işverenler için kolaylaştırılacak. Başvurular AB ülkelerinden ve AB üyesi olmayan ülkelerden yapılabilecek. İşçiler, başka işlere daha kolay geçiş yapabilecek.

Uzun süreli oturum izinleri için de kabul koşulları kolaylaştırılacak. Uzun süreli oturum başvurusu için daha önce tek bir AB ülkesinde geçirilen süre dikkate alınırken bundan sonra diğer AB ülkelerinde kalınan süre de göz önünde bulundurulacak. Uzun süreli oturum verilen kişilerin aile birleşimleri ve AB içinde başka ülkelere taşınabilmeleri kolaylaştırılacak.

AB'nin verilerine göre, her yıl 3 milyona yakın kişi yasal kanalları kullanarak AB ülkelerine geliyor. Buna karşılık 150 bin ila 200 bin kişi düzensiz göçle AB sınırlarına giriyor.

FAS, TUNUS VE MISIR İLE YETENEK ORTAKLIĞI

AB ayrıca üçüncü ülkelerle "yetenek ortaklığı" yapacak. Bu ortaklıklar AB ülkelerinin ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı belirlenecek. Bu kapsamda ilk olarak Fas, Tunus ve Mısır ile iş birlikleri başlayacak. Bu ülkelerle yıl sonuna kadar başlatılması planlanan ortaklıklarla düzensiz göçün de azaltılması amaçlanıyor.

Fas, Tunus ve Mısır dışında bazı Asya ve Afrika ülkeleriyle de paralel şekilde "yetenek ortaklığı" programlarının oluşturulması planlanıyor.