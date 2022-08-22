AB yetkilisi, İran'ın yanıtını makul bulduklarını açıkladı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:15

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, İran'ın Washington ve Tahran arasındaki 2015 nükleer anlaşmasını yeniden hayata geçirmek üzere hazırlanan AB metnine "makul" bir cevap verdiğini söyledi.

İspanya'nın kuzeyindeki Santander şehrinde bulunan bir üniversitede konuşan Borrell, "Müzakerelerin koordinatörü olarak ben bir teklif yaptım... İran'dan gelen yanıtı makul buldum. Şimdi metin ABD'ye iletildi, fakat henüz resmi bir cevap verilmedi" dedi.

İran 16 ay süren ABD-İran müzakerelerinden sonra AB'nin 2015 nükleer anlaşmasını güncellemek amacıyla hazırladığı metne geçen hafta yanıt vermişti.