AB yolunda 'soğuk' anket: Türkiye'nin üyeliğine karşılar

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:12

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:43

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) için altı AB üye ülkesinde yapılan kamuoyu yoklamasına göre Avrupalılar, maliyet ve risklerine rağmen Ukrayna'nın AB'ye katılması fikrine genel olarak sıcak bakarken özellikle Türkiye'nin nihai üyeliğine karşı çıktı.

Türkiye'nin nihai üyeliğine karşı yaygın bir muhalefetin ölçüldüğü kamuoyu yoklamasında, derin ekonomik ve güvenlik endişeleri de dile getirildi.

Ankete katılanların 5'te 1'inden daha azı Türkiye'nin üyeliği konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini savunurken, Türkiye'nin AB'ye katılması fikrine karşı oluşan soğukluk ortaya çıktı.

Ankette, Moldova ve Karadağ'ın adaylıklarına önemli ölçüde destek verilirken Arnavutluk, Bosna, Gürcistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın birliğe katılma ihtimaline karşı da belirgin bir soğukluk ölçüldü.

Danimarka, Polonya, Romanya, Almanya, Fransa ve Avusturya'da yapılan ankette, Ukrayna'nın üyeliğinin AB'nin güvenliğini olumsuz etkileyeceği endişesinin oranı yüzde 45 çıktı.

ECFR, genişleme ilkesi konusunda "eski" ve "yeni" AB üye ülkeleri arasında net bir bölünme tespit etti. Avusturya yüzde 53 ile, Almanya yüzde 50 ve Fransa yüzde 44 ile AB'nin yeni üye kabul etmemesi gerektiğini düşünenlerin oranının en yüksek olduğu ülkeler oldu.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın üye olmasına soğuk bakan altı Avrupa ülkesi, sekiz ülkenin üyeliğine ortak destek yüzde 30'un altında kaldı.