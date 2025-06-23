İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için İstanbul'a geldi. Arakçi, ABD'nin saldırısına karşılık vereceklerini söylerken İran'ın kendini koruma hakkı olduğunu söyledi. Peki, Abbas Arakçi kimdir? İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi kaç yaşında?

ABBAS ARAKÇİ KİMDİR?

Abbas Arakçi, 1962 yılında İran'ın başkenti Tahran’da dünyaya geldi. Eğitimini İran ve İngiltere'de sürdüren Arakçi, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşarak diplomasi kariyerine adım atmıştır.

İngiltere'de bulunan Birmingham Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Arakçi, akademik birikimini İran dış politikasına taşımıştır.

Abbas Arakçi, İran Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş, özellikle nükleer enerji konusunda yürütülen diplomatik çalışmalarda kilit roller üstlenmiştir.

Bir dönem İran'ın Japonya Büyükelçiliği görevini yürüten Arakçi, 2013 yılında İran Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

En çok dikkat çeken görevlerinden biri ise 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen İran Nükleer Anlaşması görüşmelerinde İran müzakere heyetinin başkan yardımcısı olarak yer almasıdır.

Arakçi, bu süreçte Avrupa Birliği ve 5+1 ülkeleriyle yapılan görüşmelerde İran’ın diplomatik yüzlerinden biri olmuştur.

Arakçi'nin diplomasideki başarısı sadece İran sınırları içinde değil, dünya genelinde de takdir görmüştür. Batı ile ilişkilerin en gergin olduğu dönemlerde bile müzakere masasında soğukkanlı ve yapıcı tutum sergileyen Arakçi, İran'ın nükleer programı hakkındaki anlatısını uluslararası kamuoyuna aktarabilen ender isimlerden biri olarak kabul edilir.

Arakçi, günümüzde İran Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.