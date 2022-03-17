ABD Adalet Bakanlığı 5 kişiyi Çin Komünist Partisi'ne yardım etmekle suçladı.
ABD Adalet Bakanlığı, 5 kişiyi Çin hükumetinin casusluk faaliyetlerine yardım etmekle suçladı.
ABD Adalet Bakanlığı, 5 kişiyi ABD'deki muhalifleri takip etmek, taciz etmek ve bu kişiler için casusluk yapmak gibi faaliyetler için Çin Komünist Partisi'ne yardım etmekle suçladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu 5 kişi, siyasi görüşleri ve eylemleri Çin'i rahatsız eden ve ABD'de ikamet eden kişilere yönelik baskılara yardım etmekle suçlanıyor" ifadesine yer vererek, bu kişileri ABD'deki muhalifleri takip etmek, taciz etmek ve bu kişiler için casusluk yapmak gibi faaliyetler için Çin Komünist Partisine yardım etmekle suçlandı.
Söz konusu kişilerin hedefleri arasında bir Kongre adayı ve Los Angeles'ta yaşayan bir heykel sanatçısının da olduğu kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu 5 kişi arasındaki bir medya şirketi sahibi olan 62 yaşındaki Frank Liu, Florida'da gardiyan olarak çalışan 49 yaşındaki Matthew Ziburis ve Çin merkezli bir teknoloji firmasında çalışan Qiang Jason Sun isimli kişilerin birbiriyle bağlantılı hareket ettiği, Ziburis ve Liu'nin New York'un Long Island bölgesinde gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.
Video Haberler
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
- Arabasını benzinle yıkadı, alkolle parlattı
- 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı
- Prof. Dr. Özgür Enginyurt tarih verdi
- Kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkoll
- Antalya'da feci kaza
- İncirlik'teki nükleer tehdit Meclis'e taşındı
- Mona Lisa'ya Erzurum burması taktılar
- Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yara
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
En Çok Okunan Haberler
- YÖK'ten Ukrayna'daki öğrencilerle ilgili açıklama
- 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı
- Pazar alanına bombalı saldırı: 3 ölü
- Arabasını benzinle yıkadı, alkolle parlattı
- Ukrayna'ya bağışlanan 400 kurşun geçirmez yelek çalındı
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
- “Doğa Şehirde” projesi Mavişehir'de başladı
- Karakutu çözümlendi: 6 dakika önce...
- 'İşkence tekniği öğretmek için maket olarak kullandılar'
- İzmir Şehir Tiyatroları ilk turnesini yapacak