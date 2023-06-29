ABD Anayasa Mahkemesi, ırkın üniversite başvurularında değerlendirilmesini yasakladı

ABD Anayasa Mahkemesi, üniversite başvurularında çeşitlilik sağlamak adına ırk unsurunun değerlendirilmesini yasakladı.

AA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 17:43
ABD Anayasa Mahkemesi, ırkın üniversite başvurularında değerlendirilmesini yasakladı
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Anayasa Mahkemesi'nde 3'e karşı 6 yargıcın yasaklanma yönünde aldığı kararda, başvuruların öğrencinin kişisel deneyimlerine göre değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildi.

Irkın üniversite başvurularında değerlendirilmesinin anayasaya aykırı olarak kabul edildiği kararla, üniversitelerin ırk temelli pozitif ayrımcılık yapması engellendi.

ABD'nin Harvard gibi önde gelen üniversiteleri, çeşitlilik sağlamak için başvurularda öğrencinin ırkını da değerlendirmeye alıyordu.

 

 


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