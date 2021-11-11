ABD basınından 'S-400' analizi: “Erdoğan seçimi kaybederse...”

11 Kasım 2021 Perşembe, 16:22

The Hill, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının sonuçlarını analiz etti. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye’yle ilgili de tespitlere yer verildi.

Analizde, “Hindistan'ın 5.43 milyar dolarlık Rus S-400 hava savunma sistemi satın alması, Washington ile Yeni Delhi arasındaki yakın siyasi-askeri ilişkilerin önünde ciddi engeller oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.

Bolton yazısında, “Hindistan'ın Ekim 2018'de resmileşen S-400 alımı, kendi stratejik perspektifinden bile bir hataydı. Yeni Delhi, önemli Rus silah satışlarını engellemeyi amaçlayan ve çok sınırlı bir başkanlık feragat yetkisi sağlayan daha önceki ABD mevzuatına doğrudan meydan okudu” değerlendirmesinde bulundu.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Analizde, “Eylül 2018'de ABD'nin geniş iç desteğiyle Pekin'e yaptırım uyguladı. Türkiye'nin satın alınması, bir NATO müttefikinden geldiği için önemli tartışmalara yol açtı. S-400'lerin, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, NATO çapındaki hava savunma yetenekleriyle tamamen uyumsuz olması, ittifakın güneydoğu kanadını potansiyel olarak savunmasız bırakıyor” ifadeleri kullanıldı.

İSTEKSİZCE YAPTI

“Ayrıca Türkiye, gizli F-35'in bileşenlerini ortak üretmiş ve 100 adet sipariş etmişti. F-35'lerin S-400 radarlarına önemli ölçüde maruz kalması, hava savunma operatörüne, görünmez olmalarına rağmen F-35'leri tespit etmede açık bir avantaj sağlayacaktı” denilen yazıda şunlar kaydedildi:

“Böylece muhtemelen tüm F-35 programını ölümcül bir şekilde tehlikeye atacaktı. Uzun tartışmaların ardından Trump, 2020'de Türkiye'yi isteksizce ve gecikmeli olarak F-35 programından çıkardı ve ekonomik yaptırımlar uyguladı. Bugüne kadar, ABD F-35'lerinin ve Rus S-400'lerinin Türkiye'deki potansiyel yakınlığı endişe uyandırıyor.”

SEÇİMİ KAYBEDERSE...

The Hill “ABD, Japonya, Avustralya ve diğerleri, Hindistan'ın kendi yerli silah üretimlerini geliştirmek için nükleer enerjili denizaltılarla ilgili AUKUS projesi doğrultusunda Hindistan ile savunma işbirliği fırsatları sunabilir. Bu model, sadece ABD-Hindistan ilişkilerinde değil, Türkiye dahil tüm ortaklarında kullanılabileceğini” belirtti.

Bolton analizinde, “Rusya’dan silah satışlarına yönelik yaptırımlardan feragat etmek Washington’da olağan hale gelirse, sorun büyümeye devam edecek. Hindistan’ın muafiyetinin, Rusya’nın dış-askeri satış ajansı Rosoboronexport’un irade eksikliğimizi istismar etmesini sağlarken, Türkiye’den ve diğer olası alıcılardan benzer muamele taleplerini tetikleyeceği kesindir. İronik olarak, Türkler yaklaşan seçimlerde Erdoğan’ı görevden alırsa, Türkiye uygun koşullarla bir feragatname verebilir, bu nedenle Hindistan sorununun çözülmesi emsal olabilir” yorumuna yer verdi.