ABD Başkan Yardımcısı Vance Macaristan’da: ‘Orban’ın yeniden seçilmesini sağlamamız gerekiyor’

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birlikte "Dostluk Günü" mitinginde konuştu.

Macaristan’da pazar günü gerçekleştirilecek kritik parlamento seçimleri öncesinde Orban’a destek amacıyla gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret çerçevesinde katıldığı mitingde kalabalığa seslenen Başkan Yardımcısı Vance, konuşmasının başında ABD Başkanı Donald Trump’ı aradı.

Vance, "Şu anda beş bin Macar vatanseverle canlı yayındasınız ve sanırım sizi Viktor Orban’dan bile daha çok seviyorlar" ifadeleriyle sözü Trump’a bıraktı.

"ABD, SONUNA KADAR ORBAN’IN YANINDA"

ABD Başkanı Trump, telefon üzerinden yaptığı açıklamada, "Macaristan’ı ve Viktor’u (Orban) seviyorum. Kendisi harika bir insan. Müthiş bir ilişkimiz var ve işini yapıyor" dedi.

Orban’ın AB’nin baskılarına rağmen katı göçmenlik politikaları uygulamasından övgüyle söz eden Trump, "Başka ülkelerin yaptığı gibi, insanların ülkenize akın etmesine ve ülkenizi işgal etmesine izin vermedi. Ülkenizi iyi tuttu. Macar halkını kendi ülkenizde tuttu. Harika bir iş çıkardı. Onu çok seviyorum. İyi çalıştığını düşünmüyor olsam böyle telefon açmazdım" dedi.

Trump, "Ben Viktor’un büyük bir hayranıyım ve sonuna kadar onunlayım. ABD, sonuna kadar Orban’ın yanında" ifadelerini kullandı.

12 Nisan Pazar günü Orban liderliğindeki Fidezs ile Avrupa yanlısı bir muhalif lider Peter Magyar liderliğindeki Tisza arasında zorlu bir mücadele yaşanması beklenen seçimler öncesinde Orban’a tam desteğini açıklayan Trump, "Ülkenizi güçlü ve iyi tutan bir lideriniz var. Diğer ülkelerin yaşadığı sorunları yaşamıyorsunuz çünkü ülkelerini işgal ettirdiler. Sizde bu yok, çünkü Viktor Orban var. Tek sebep bu" dedi.

"ORBAN’IN YENİDEN SEÇİLMESİNİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Trump’ın ardından kalabalığa seslenen Başkan Yardımcısı Vance, "Orban’ın yeniden seçilmesini sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Vance, "Geleceğiniz hakkında hiçbir dış baskı olmadan karar vermenizi istiyoruz. Size kime oy vermeniz gerektiğini söylemiyorum. Size, Brüksel’deki bürokratları değil, kalbinizi ve ruhunuzu dinlemeniz gerektiğini söylüyorum" dedi.

Batı dünyasındaki radikal sol ideolojiye sert eleştiriler yönelten Vance, "Bu ideolojinin takipçileri, Batı toplumunu kusurlu görüyor ve reforme etmeye değer görmüyor. Ortak medeniyetimizin temelini gayrimeşru olarak görüyorlar. Batı tarihinde gurur duyulacak bir miras değil, yalnızca adaletsizlik görüyorlar" dedi.

Vance, "En radikal olanları ise ulusal kahramanlarımızın anıtlarını yıkıyor, müzelerdeki değerli sanat eserlerine sahte kan döküyor. Kolluk kuvvetlerine suikast girişimleri düzenliyor, kiliseleri ateşe veriyorlar. Karbon ayak izini artırmamak için asla çocuk sahibi olmayacaklarını ilan ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA’YI SEVİYORUZ"

Kendilerinin Avrupa’ya değil, kıtayı denetlenmemiş milyonlarca yabancıya açan bürokratlara karşı oldukların söyleyen Vance, "Biz Avrupa’yı seviyoruz. Nasıl sevmeyelim? ABD bu kıtadan doğdu. Avrupa halkını ve kültürünü seviyoruz. Mimarisini ve muhteşem tarihini seviyoruz. Ama bu kültürü ve bu halkları sevdiğimiz için, enerji maliyetlerinizi yükselten ve ülkeyi milyonlarca denetlenmemiş yabancıya açan bürokratları reddediyoruz. Başkan Trump ve ben, Avrupa’nın yanındayız. Egemenliğin yanındayız. Macaristan’ın yanındayız. Avrupa’nın değerlerini herkesten fazla savunan adam olan Viktor Orban’ın yanındayız" dedi.

"SANDIĞA GİDİN VE VİKTOR ORBAN’IN YANINDA DURUN"

Macaristan Başbakanı Orban’ı kendi ülkesinin tarih, kültür ve yaşam biçimiyle gurur duyan gerçek bir lider olarak tanımlayan Vance, "Bu hafta sonu sandığa gidin ve Viktor Orban’ın yanında durun. Çünkü o sizin yanınızda. Tanrı Macaristan’ı korusun. Tanrı, ABD’yi korusun" ifadelerini kullandı.

"ORTAK BİR SORUMUZ VAR VE BU SORUNUN ADI BRÜKSEL"

Orban ise Macaristan ile ABD arasındaki ilişkilerin altın çağını yaşadığını ifade ederek, güçlü siyasi ve ticari ilişkilerin bu ilişkilerin nedeni değil, sonucu olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump’ın küreselci ideolojik güçlerin iktidarını sona erdirdiğini ve güçlü uluslar çağını ilan ettiğini söyleyen Orban, "Trump, dünyadaki bütün vatanseverleri, şu sözlerle mücadeleye çağırdı. Vatansever olmak günah değil, erdemdir. Başkan, vatansever siyasetin başarılı olabileceğini, başarılı bir yönetim uygulaması olabileceğini gösterdi. Onun başkanlığında ABD, kendi menfaatlerini ilk sıraya koydu ve ulusal siyasete onurunu yeniden kazandırdı" dedi.

Hem Amerikalılar hem de Macarların Batı medeniyetinin geleceği konusunda kaygılı olduklarını söyleyen Orban, "Ortak bir sorunumuz var ve bu sorunun adı Brüksel. Batı dünyasının ilerlemeci güçleri, iki önemli savaşı kaybetti. İlk olarak Macaristan’da kaybettiler. Bu da diğer Orta Avrupa ülkelerinin önünü açtı. Sonra devasa bir darbe aldılar. Denizaşırı ülkelerde, Başkan Trump, Başkan Yardımcısı Vance, Cumhuriyetçi Parti ve Amerikan halkı sayesinde kaybettiler. Oradan çekildiler ve Brüksel’e yerleştiler" dedi.

"HAYALLERİ, GENÇLERİ AB BAYRAKLARI ALTINDA DOĞU CEPHESİ’NE GÖNDERMEK"

Brüksel’in temsil ettiği ideolojinin temeli Hristiyan olan Avrupa Birliği’ni bağlı tuttuğunu ve bunun yerine cinsiyetin biyolojik değil sosyal bir rol olduğu ideolojisi, aşırı sol ideoloji ve göçü dayattığını savunan Orban, "Bunları Avrupa’nın düzenleyici gücü haline getirmek istiyor ve siyasi rakiplerine zulmediyorlar. Güçlerini tehlikeye atan herkesi susturmak için AB kurumlarını kullanıyorlar" dedi.

Orban, "Kıtayı yavaş ama emin adımlarla sakat bırakma tehdidine rağmen Ukrayna’daki savaşı sürdürmek istiyorlar. Ukraynalıları sonuna kadar destekleyeceklerini söylüyorlar. Bunu gizlemiyorlar bile. Hayalleri, gençleri AB bayrakları altında Doğu Cephesi’ne göndermek. Şimdi dünyanın enerji tedariki çöküşün eşiğindeyken, barış yerine yeni yaptırımlar getiriyorlar. Bu yalnızca sorumsuzluk değil, aynı zamanda intihardır. Böyle devam ederse Avrupa’da enerji fiyatları fırlayacak. Ardından Avrupa rezervleri tükenecek. Ukraynalılar Kuzey Akım’ı havaya uçurduğunda gözlerini yumdular. Şimdi Ukraynalılar Macaristan’a petrol ablukası uygularken, Brüksel bizi değil Ukraynalıları destekliyor. Hiç şüpheniz olmasın ki TürkAkım’a saldırı girişimini de önemsizmiş gibi göstermeye çalışacaklar" dedi.

"AVRUPA HEM FİNANSAL KRİZ HEM DE ENERJİ KRİZİ TEHDİDİ ALTINDA"

Orban, "Avrupa’nın kendi zararına olan politikalarına ve Ukraynalıların oynadığı oyunlara tek başına dikkati çeken Avrupa ülkesi biz olduğumuz için bize yaptırım uygulanıyor. Sınırlarımızı koruduğumuz için günde bir milyon euro yaptırım ve para cezası ile karşı karşıya kalıyoruz. Avrupa hem finansal kriz hem de enerji krizi tehdidi altında. Eğer değişmezse, her iki krizin kaybedeni de Avrupa olacak" dedi.

Batı medeniyetini kurtarmak için Brüksel’deki ilerlemeciler ile savaşmaları ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeleri gerektiğini söyleyen Orban, "Pazar günü Macaristan’da yapılacak seçimler yalnızca bizimle ilgili değil. Bu seçimlerde geleceğimizi tercih ediyoruz. Bu seçim, hangi yolda devam etmek istediğimizle ilgilidir" dedi.

Seçmenlere Macaristan’ın özgürlüğü için ayağa kalkma çağrısı yapan Orban, "Diğer yol, bağımsızlığımızı kaybettiğimiz, dostlarımızdan koparıldığımız, nihayetinde önemsiz hale geldiğimiz, bize silahlanmamızın, savaşa asker göndermemizin ve Ukrayna’ya para göndermemizin emredildiği bir dünyaya çıkar" ifadelerini kullandı.