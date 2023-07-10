ABD Başkanı Biden, ilk kez 10 Downing Street’te

Yayınlanma: 10.07.2023 - 16:32

Güncelleme: 10.07.2023 - 16:33

ABD Başkanı Joe Biden, yarın Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesi İngiltere’ye geldi. Biden, ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’la Başbakanlık konutu olan 10 Downing Street’te görüştü. Biden, ABD Başkanı olarak yaptığı ilk ziyarette Sunak için, “Daha yakın bir dost ve daha büyük bir müttefikle görüşemeyeceğini” söyledi. Biden, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası tedarik etmesine ve Ukrayna’nın NATO üyeliği konusundaki fikir ayrılıklarına rağmen İngiltere-ABD ilişkilerinin “sapasağlam” olduğunu ifade etti.

Haziran ayındaki ABD ziyaretinde dahil bu yıl Biden ile yaptığı görüşmelere değinen Sunak, “İlişkilerimizi sürdürüyor olmak harika” şeklinde konuştu. Sunak, “İş birliğimizi ve ortak ekonomik güvenliğimizi nasıl vatandaşlarımız yararına güçlendirebileceğimizi değerlendirdik” dedi. Avrupa-Atlantik ittifakının en sağlam müttefiklerinden ikisi olduklarını belirten Sunak, “Avrupa-Atlantik güvenliğini güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı biliyorum” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Sunak ve Biden'ın, ABD'nin Ukrayna'ya parça tesirli bombalar tedarik etme kararını görüştüklerini söyledi. Bahsedilen silahlar, siviller için oluşturdukları tehlike nedeniyle İngiltere dahil olmak üzere 100'den fazla ülke tarafından yasaklanmıştı.

BIDEN, KRAL CHARLES’LA GÖRÜŞTÜ

İngiltere Başbakanı Sunak’la 40 dakikalık bir görüşme yapan Biden, daha sonra Kral III. Charles ile görüşmek üzere Windsor Kalesi’ne geçti.

Biden, Windsor Kalesi'nde gerçekleştirilen resmi törenin ardından Kral Charles ile görüşmeye geçti. Görüşmede iklim finansmanı harekete geçirmeyi ele alındı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden yarın Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak.