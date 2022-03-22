ABD Başkanı Biden, Ukrayna’daki savaş hakkında konuştu
ABD Başkanı Joe Biden yaptığı basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması hakkında açıklamalarda bulunarak, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarında hipersonik füzeler kullandığını duyurdu. Biden, "Fark ederseniz, Rusya hipersonik füze fırlattı" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ederken, ABD Başkan Joe Biden Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna’da yaşanan son olaylara ve ABD’nin konuya yönelik yaklaşımına değindi.
Yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırılarına karşı haftalardır direnen Ukrayna’ya destek olduklarını bir kez yineleyen Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarında hipersonik füzeler kullandığını fark ettiklerini kaydetti. "Fark ederseniz, Rusya hipersonik füze fırlattı, çünkü mutlak kesinlik olmadan geçebilecekleri tek şey bu. Hepinizin bildiği gibi, önemli bir silah ve üzerinde başka herhangi bir fırlatma füzesi ile aynı savaş başlığına sahip olması, onu durdurmak neredeyse imkansız olması dışında çok fazla fark oluşturmuyor. Bunu kullanmalarının bir nedeni var" ifadelerini kullandı.
"NATO'YA BİRLİK ÇAĞRISI"
Ayrıca Başkan Biden konuşmasında, Putin’in saldırılarına karşı NATO’ya birlik çağrısı yaptığını duyurdu. ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı silah yardımından dolayı memnun olduklarını belirten Biden, ülkesinin Ukrayna’ya ve bölgedeki NATO müttefiki ülkelere 2 milyar dolarlık destekte bulunduğunu belirtti. Rusya’nın yürüttüğü sahte algı operasyonları sayesinde birçok dost ülkeyi, ABD ve Ukrayna’nın kimyasal saldırı planladığına ikna ettiğini vurgulayan Biden "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iddia ettiği gibi bizde ve Ukrayna’da kesinlikle biyolojik ve kimyasal silahlar yok, size garanti ederim" dedi.
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