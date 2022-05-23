ABD Başkanı Biden’dan Kuzey Kore’ye çağrı: 'Kaçırılan Japon vatandaşların akıbetini açıklayın'

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:33

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore ve Japonya dahilindeki Asya seyahati dolayısıyla geldiği Japonya’nın başkenti Tokyo’da, 1970 ve 1980’lerde Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleri ile bir araya geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının ailelerine duyduğu üzüntüyü belirten Biden’ın "Kuzey Kore’yi bu tarihi yanlışı düzeltmeye ve kayıp olarak kayıtlara geçen 12 Japon vatandaşın akıbetini açıklamaya çağırdığı" kaydedildi.

Dayanışma göstergesi olarak kurbanların yakınlarıyla bir araya geldiği bildirilen Biden’ın, Japonya Başbakanı Fumio Kişida’nın "bu acı verici sorunu çözme" çabalarına destek verdiği ifade edildi.

DİPLOMATİK SORUN

Kuzey Kore tarafından 1970 ve 1980’lerde kaçırılan Japon vatandaşları, Pyongyang’ın nükleer silah ve balistik füze programı ile birlikte Japonya ile Kuzey Kore arasındaki en büyük diplomatik sorunların başında geliyor. Japonya resmi olarak 17 kişinin Kuzey Kore tarafından kaçırıldığını belirtirken, 17 kişiden 5’inin 2002’de ülkelerine iade edildiği biliniyor.