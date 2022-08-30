ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın koronavirüs testi tekrar negatife döndü
ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Covid-19 testi yapıldığı ve sonucun "negatif" olduğu bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 24 Ağustos'ta "pozitif" çıkan Covid-19 testi sonucunun bu kez "negatif" olduğu bildirildi.
İletişim Direktörü Elizabeth Alexander tarafından yapılan açıklamada, First Lady Biden'a dün Covid-19 testi yapıldığını belirtti.
Alexander, Biden'ın gece çıkan Covid-19 test sonucunun "negatif" olduğunu ifade etti.
Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentindeki evlerinde 24 Ağustos'tan bu yana kendini tecrit eden Jill Biden'ın bugün başkent Washington DC'ye dönmesi bekleniyor.
Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta Covid-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti.
First Lady Biden'ın 24 Ağustos'ta yaptırdığı test sonucu pozitif gelmişti.
ABD Başkanı Biden da geçen ay Covid-19'u atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar "pozitif" gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı.
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