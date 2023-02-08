ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "tam destek" teklif ettiğini açıkladı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 23:06

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 23:06

ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin eyaletinin DeForest kentinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depreme ilişkin konuştu.

Joe Biden, Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı ve destek dileklerini ileterek, "Düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye ve Suriye halkıyla birlikte" dedi.

Biden, "Çok sayıda can kaybının yasını tutuyor ve en derin taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bebeklerini enkazdan çıkaran ebeveynlerin görüntülerinden ve artan ölü sayısından bahseden Biden, düşüncelerinin "aynı zamanda bu trajediyle parçalanmış hayatta kalanlarla" olduğunu söyledi.

"ERDOĞAN'A TAM DESTEK TEKLİF ETTİM"



Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra "tam destek" teklif ettiğini kaydetti.

ABD'nin Suriye'de insani yardım ortaklarını arama ve kurtarma misyonları için ekipman ve yardımla desteklemeye devam ettiğini belirten Biden, ABD'nin "Suriye'nin tüm bölgelerinde, bölgeyi kimin kontrol ettiğine bakılmaksızın, önde gelen bağışçı" olduğunu aktardı.

Biden, "Bu insan hayatını kurtarmakla ilgili. İhtiyaç duyulan bu dönemde Türkiye ve Suriye halkını destekleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.