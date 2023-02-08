Oyuncu Gupse Özay'ın deprem isyanı yürekleri dağladı!
Kanal D ekranlarında yayımlanan TV dizisi ''Yalan Dünya'' ile ünlenen oyuncu Gupse Özay sosyal medya hesabından paylaştığı deprem isyanıyla yürekleri dağladı.
10 il depremden etkilendi. Binlerce ev yıkıldı. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce yurttaş ise enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Gupse Özay deprem felaketiyle ilgili duyduğu acıyı duygusal sözlerle takipçileriyle paylaştı.
SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Gupse Özay 10 ilimizi vuran, binlerce yurttaşımızın ölümüne neden olan deprem felaketiyle ilgili duyduğu acıyı duygusal sözlerle ifade etti ve sosyal medya hesabından şunları yazdı:
“Enkaz altından sesleri geldiği halde dokunulamayan yardım edilemeyen dostlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız, çocuklarımız sizlerden özür diliyorum. Enkaz altından çocuklarının torunlarının sesleri geldiği halde taşların demirleri betonları elleriyle parçalamak isteyip bunu yapamayan anneler, babalar, dedeler bu acı dolu çaresizliği yaşadığınız için sizlerden özür diliyorum. İnsan gücü yetmediği için, hazırlıksız olduğumuz için önceden bilim insanlarını yine dinlemediğimiz için özür diliyorum. Bu acıyı nasıl atlatırsınız atlatırız bilmiyorum. Başımız sağ olsun”
İKTİDAR ELEŞTİRİLERİ GÖRMEZDEN GELDİ
Öte yandan iktidar ise gerek muhalefet gerek bilim insanlarının eleştirilerini görmezden gelerek deprem gününde bile muhalefetle tartışmayı tercih etti. Enkaz altında binlerce vatandaş kurtarılmayı beklerken iktidar kanadından gelen açıklamalar büyük tepki çekti.
SOSYAL MEDYAYA KISITLAMA
Twitter platformuna getirilen kısıtlama ise muhalefet ve sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açtı.
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