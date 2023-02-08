Depremle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 2 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 22:53

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 22:53

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 şehirde yıkıma neden olmuştu. Depremlerde yıkılan binaların altında kalarak hayatını kaybeden yurttaşlar hakkında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli B.B., ‘AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında hayatını kaybetti’ paylaşımına ‘Darısı diğer AK Partili vekillere’ şeklinde sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Diğer şüpheli E.K. ise, sosyal medya hesabından depremde hayatını kaybeden yurttaşlar için küfür içerikli sözler paylaştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten soruşturma başlatıldı. Şüpheli B.B. ve E.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.