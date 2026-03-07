ABD bombardıman uçağı İngiltere’ye indi

ABD’ye ait B-1 Lancer tipi stratejik bombardıman uçağı, İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesindeki (RAF) Fairford üssüne indi.

Uçağın gelişi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ABD’nin İran’a ait füze sahalarına yönelik savunma amaçlı operasyonlarda İngiltere’deki askeri üsleri kullanmasına izin vermesinin ardından gerçekleşti.

Yaklaşık 44 metre uzunluğundaki B-1 Lancer bombardıman uçağı, Cuma akşamı Gloucestershire’daki RAF Fairford hava üssüne ulaştı.

ABD’nin uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarından biri olan B-1 Lancer’ın bölgeye konuşlandırılması, İran ile yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde dikkat çekti.

Gelişme, ABD Başkanı Donald Trump ve bazı İngiliz siyasetçilerin Starmer hükümetini üs kullanımına izin verme konusunda gecikmekle eleştirmesinin ardından geldi.

Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch da hükümete yönelttiği eleştirilerde bu gecikmeye dikkat çekti.

Başbakan Keir Starmer ise karar sürecini savunarak olası bir askeri müdahalenin hukuki açıdan tartışmalı olabileceğini ve yeterince hazırlanmış, uygulanabilir bir plan bulunmadığını ifade etti.

Starmer, bu nedenle izin sürecinin dikkatle değerlendirildiğini belirtti.