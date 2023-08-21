Son dakika... ABD Büyükelçiliği'nden Belarus'taki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi derhal terk edin!

Son dakika haberi ABD’nin Minsk Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2023 - 18:13
Son dakika... ABD Büyükelçiliği'nden Belarus'taki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi derhal terk edin!
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