ABD Büyükelçisi'nden F-16 açıklaması: 'Hızla gerçekleşmesini bekliyorum'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 12:14

Güncelleme: 25.01.2024 - 12:21

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili yasayı birkaç gün içinde imzalamasını ve bunun da ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 satışlarını onaylamasına ilişkin hızla adım atılmasına yol açmasını beklediğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre Flake, resmi onay belgesinin Washington'a ulaşmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye F-16 satışına ilişkin bildiriyi derhal göndereceğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu 20 aylık sürecin ardından onayladı ve İsveç'in ittifaka katılarak NATO'nun genişlemesinin önündeki son engeli de kaldırdı.

İsveç'in, başvuru onay belgesinin Washington'a gönderilmesi gerekirken, Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya kabulünün tasarısını imzalayarak yasalaştıracağına ilişkin Flake, bunların "birkaç gün içinde" gerçekleşmesini bekleyip beklemediği sorusuna "Evet, bekliyorum" cevabını verdi.

Flake "TBMM'nin onayından sonra Türkiye'nin beklemesi için bir sebep görmüyorum. Dolayısıyla, (resmi belge) Washington'a gönderilir gönderilmez (F-16 satışlarına ilişkin) Kongre onayının gerçekleşeceğini bekliyorum" dedi.

Flake, "Cumhurbaşkanının tasarıyı imzalaması ve sonra onay belgesinin Washington'a gönderilmesi gerekiyor. Bu gerçekleşir gerçekleşmez bildirinin de yapılacağını bekliyoruz. Resmi bildiri yapılacak" dedi.

Hem Erdoğan hem de ABD Kongresi üyeleri Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması konusunu, Türkiye'ye 20 milyar dolar değerinde Lockheed Martin uçakları ve modernizasyon kitleri satışının kongre onayı almasıyla ilişkilendirmişti.

Öte yandan basında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Capitol Hill'deki komitelerin liderlerine dün Ankara İsveç'in NATO üyeliği sürecini tamamladığında F-16 satışları için resmi süreci başlatma isteğini ifade ettiği bir mektup gönderdiği belirtildi.