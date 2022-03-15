ABD, Çin'i Rusya konusunda uyardı

15 Mart 2022 Salı, 12:07

Sullivan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken Çin’in Rusya’ya ekonomik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olabileceği endişeleri nedeniyle Yang ile İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan üst düzey ABD’li bir yetkili, ABD’nin, Çin’e Rusya’ya yardım etmesi halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçları ilettiğini aktararak “Çin’in şu anda Rusya ile ilişkileri konusunda endişelerimiz var. Ulusal Güvenlik Danışmanı bu endişeler ve belirli eylemlerin muhtemel sonuçları hakkında doğrudan konuştu" dedi.

Yetkili, görüşmenin “çok samimi” ve “yoğun” geçtiğini aktararak, görüşmenin 7 saat sürdüğünü ifade etti. Sullivan’ın görüşmede, Ukrayna konusunda açık olduğunu belirten yetkili, "Diğer ülkelerin Rusya’ya sağlayabileceği desteklerle ilgili endişelerimiz nedeniyle doğrudan ve özel olarak Çin ile iletişim kuruyoruz" dedi. Yetkili, Sullivan ve Yang’ın görüşmelerinde kriz yönetimi ve Kuzey Kore’yi de ele aldıklarını açıkladı.

RUSYA’NIN ÇİN’DEN ASKERİ TEÇHİZAT İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD’li yetkililer Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana Çin’den askeri teçhizat ve çeşitli yardımlar talep ettiğine yönelik iddialarda bulunmuştu. ABD’li yetkililer, Rusya’nın envanterindeki bazı silahların tükenmekte olduğuna dair işaretler olduğunu da iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Çin’den askeri yardım talep ettiğine dair iddiaları yalanladı. Çin Dışişleri Bakanlığı da, Rusya’nın kendisinden askeri yardım talep ettiği iddiasını reddederek "ABD, Ukrayna konusunda Çin’i hedef alan dezenformasyon yapıyor” açıklamasını yaptı.



