ABD-Danimarka arasında Grönland krizi: Savaşa yol açar

Yayınlanma: 16.03.2025 - 14:17

Güncelleme: 16.03.2025 - 14:17

Danimarka Milletvekili ve Savunma Komitesi Başkanı Rasmus Jarlov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme planının ABD ile Danimarka arasında “bir savaşa yol açabileceği” uyarısında bulundu.

Jarlov, Grönland'ın ABD'ye bırakılmasının Kopenhag için söz konusu olmadığını söyledi.

Jarlov'un açıklamaları Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleşen ve Trump'ın Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması yönündeki niyetini teyit ettiği görüşmenin ardından geldi.

“Grönland'ın olası ilhakına ilişkin vizyonu” sorulan Trump, “Bence bu gerçekleşecek” yanıtını verdi ve NATO'nun bu süreçte “etkili olabileceğini” öne sürdü.

Rutte bu fikri onaylamaktan kaçınırken, Trump'ın Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik endişelerini dile getirmekte “tamamen haklı” olduğunu belirterek, Rusya ile Çin'in bölgedeki artan varlığına atıfta bulundu.

Jarlov, Danimarka'nın “NATO Genel Sekreteri'nin Trump'la şakalaşmasını takdir etmediğini” söyledi.

“SAVAŞ ANLAMINA GELİR”

“Bu iki NATO ülkesi arasında savaş anlamına gelir” uyarısında bulunan Jarlov, Danimarka'nın Grönland'ın kontrolünü bırakmayı defalarca reddettiğini yineledi.

Jarlov, ayrı bir paylaşımda ise Grönland için “ABD'ye katılmanın tamamen söz konusu olmadığını” ve böyle bir senaryonun “ancak ABD'nin askeri olarak işgal etmesi halinde gerçekleşebileceğini” yazdı.

Jarlov, Grönland'da bu hafta yapılan parlamento seçimlerinde merkez sağ Demokratların zaferine atıfta bulunarak, “Grönland Danimarka'dan hemen bağımsızlığa karşı oy kullandı ve asla Amerikalı olmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

Parti, Trump'ın hırslarını sert bir dille eleştirerek ekonomik genişleme ve bağımsızlık için kademeli bir yaklaşımı tercih etti.

TRUMP'IN GRÖNLAND'IN "KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRME" PLANI

ABD Başkanı Trump, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savundu.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ise Grönland'ın bir ABD eyaleti olma olasılığını da reddederek, ülkenin "satılık olmadığını" açıkladı.

Trump, ABD Kongresi'nde 5 Mart'ta yaptığı konuşmada, "Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız" ifadelerini kullandı.

Bunun ardından Egede de, "Biz Amerikalı ya da Danimarkalı olmak istemiyoruz, biz Grönlandlıyız. Amerikalıların ve liderlerinin bunu anlaması gerekiyor" dedi.