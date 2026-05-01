ABD’de bankacılık devi hakkında dava: Üst düzey yöneticiye ağır suçlamalar

1.05.2026 11:20:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
ABD’de açılan dava, JPMorgan’da üst düzey bir yöneticiye yönelik cinsel istismar ve taciz iddialarını gündeme taşıdı. Şirket ve yönetici suçlamaları reddederken, süreç yargıya taşındı.

ABD’de açılan bir dava, önde gelen bir bankanın üst düzey yöneticisine yönelik ciddi iddiaları gündeme taşıdı.

New York Yüksek Mahkemesi'ne 27 Nisan’da sunulan dava dilekçesine göre, JPMorgan Chase’te görev yapan bir yönetici, bir çalışan tarafından cinsel istismar, ırksal taciz ve mesleki baskı ile suçlanıyor.

Davada yer alan bilgilere göre, JPMorgan’ın Leveraged Finance (kaldıraçlı finansman) bölümünde yönetici direktör olarak görev yapan Lorna Hajdini, kendisinden daha kıdemsiz bir erkek çalışan tarafından suçlandı.

Şikâyetçi, söz konusu davranışların 2024 baharında birlikte çalışmaya başlamalarının ardından ortaya çıktığını öne sürdü.

Mayıs 2025’te bankaya yazılı başvuruda bulunduğunu belirten çalışan, cinsiyet ve ırk temelli ayrımcılık ile “ağır cinsel istismar” iddialarını detaylı şekilde ilettiğini ifade etti.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Hajdini ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. İddiaların “gerçeği yansıtmadığını” belirten Hajdini, dava dilekçesinde yer alan olayın gerçekleştiği öne sürülen mekâna hiç gitmediğini savundu.

JPMorgan Chase de çalışanının iddialarını reddederek, kurum içinde yürütülen kapsamlı soruşturmanın suçlamaları destekleyecek herhangi bir bulguya ulaşmadığını açıkladı.

Banka sözcüsü, insan kaynakları ve şirket avukatlarının yürüttüğü incelemede ekip içi telefon kayıtları ve e-postaların da değerlendirildiğini belirtti.

Hajdini’nin yaklaşık 15 yıllık JPMorgan kariyerine sahip olduğu ve finans, istatistik alanlarında eğitim aldığı biliniyor.

NYU Stern School of Business mezunu olan Hajdini, daha önce bankada başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, farklı sektörlerde yatırım ve finansman süreçlerinde görev almıştı.

Dava süreci devam ederken, taraflar arasındaki iddiaların mahkeme sürecinde netleşmesi bekleniyor. Olay, kurumsal şirketlerde iş yeri davranışları ve şirket içi denetim mekanizmaları açısından da yeniden tartışma başlattı.

