ABD'de 'boynuzlu tavşan' paniği: Nedeni ortaya çıktı

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Fort Collins kentinde, yüzlerinde boynuz benzeri siyah çıkıntılar bulunan tavşanların görüntülenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bölge sakinleri, paylaştıkları fotoğraflarla endişelerini dile getirirken, bazı sosyal medya kullanıcıları durumu “zombi virüsü”ne benzetti.

Colorado Doğa ve Yaban Hayatı Kurumu (CPW), söz konusu oluşumların Shope papilloma virüsü kaynaklı olduğunu açıkladı. Bu virüs, tavşanların baş ve yüz bölgelerinde siğil benzeri siyah nodüller oluşturuyor.

Çıkıntılar uzayarak boynuz görünümü alabiliyor. Enfeksiyon, genellikle böcek ısırıkları yoluyla tavşanlar arasında yayılıyor.

Çoğu zaman bu çıkıntılar zamanla kendiliğinden kayboluyor ve tavşanlar iyileşiyor. Ancak yeme veya içme yetisini engelleyen durumlarda ötenazi tavsiye ediliyor.

Yetkililer, virüsün insanlara ve diğer hayvanlara bulaşmadığını vurguluyor. Yine de enfekte tavşanlara çok yaklaşılmaması ve dokunulmaması öneriliyor.