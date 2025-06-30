ABD’de cenaze evi skandalı: Cesetler çürümeye terk edildi, ailelere sahte kül gönderildi

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Penrose kasabasında faaliyet gösteren “Return to Nature Funeral Home” adlı cenaze evinde yaşanan olaylar, küçük kasabada yayılan kötü kokularla ortaya çıktı.

Kasaba sakinlerinin şikâyeti üzerine yapılan baskında, binanın içinde üst üste yığılmış ve çürümüş halde en az 190 ceset bulundu. Bazı cesetlerin yıllardır orada olduğu tespit edildi.

Cenaze evi sahibi Jon Hallford’un, ailelere gönderdiği kül dolu urnelerde aslında kuru beton karışımı olduğu ortaya çıktı. En az iki vakada ise ailelere yanlış bedenler teslim edildiği belirlendi.

Olayın ardından yüzlerce aile, yas süreçlerinin bozulduğunu, travma yaşadıklarını ve güvendikleri kurumlar tarafından kandırıldıklarını ifade etti.

“ANNEMİN KÜLLERİ BİR KOKTEYLE DÖNÜŞTÜ”

Skandalın mağdurlarından Derrick Johnson, duruşmada yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı:

“Annemin cesedi çürümeye terk edildi. Geceleri uyuyamıyorum. Çıplak mıydı? Diğerlerinin arasında mıydı? Biz yas tutarken, onlar gülüp eğleniyordu. Annemin kremasyon ücreti büyük ihtimalle birinci sınıf uçak bileti ya da spa masajına gitti.”

Hallford’un sadece aileleri değil, devleti de dolandırdığı ortaya çıktı. Federal belgelerde, Covid-19 yardımı kapsamında alınan yaklaşık 900 bin dolar fonun, lüks otomobiller, kozmetik işlemler, kripto yatırımları ve alışveriş harcamalarına harcandığı belgelendi.

191 CESET İSTİSMARI, YÜZLERCE SUÇ

44 yaşındaki Jon Hallford, 191 cesedi istismar etmek, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve sahtecilik dahil yüzlerce suçlamayı kabul etti. Savcıların istediği 15 yılın da üzerinde bir cezayla 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hallford, mahkeme salonunda “Yaptıklarımdan nefret ediyorum. Çok üzgünüm” diyerek pişmanlık belirtti.

Jon Hallford’un eşi Carie Hallford da davada sanık konumunda. Olayda ortak sorumluluğu olduğu belirtilen Carie’nin yargı süreci önümüzdeki aylarda başlayacak.