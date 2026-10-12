ABD'de Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar'ın evine baskın düzenlendi

ABD'de Somali doğumlu Demokrat Kongre üyesi İlhan Omar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Washington bölgesindeki evine federal ajanlar tarafından baskın düzenlendi.

Fox News'in soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, baskın 12 Ekim Pazartesi günü yerel saatle 06.00 sıralarında gerçekleştirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) ajanlarının, Omar'ın evinin çevresinde görüldüğü bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığından Fox News Digital'a yapılan açıklamada, aramanın mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü, "İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi, Washington bölgesinde Adalet Bakanlığı tarafından alınan mahkeme kararı kapsamında arama gerçekleştirdi. Bu işlem, devam eden federal soruşturmanın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Ancak Bakanlık, soruşturmanın kapsamına ve olası suçlamalara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ÇOCUKLUĞUNDAKİ GÖÇMENLİK BELGELERİ İNCELENİYOR

Fox News Digital'ın haberine göre, soruşturma Omar'ın ABD'ye göç ettiği dönemde düzenlenen belgelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına dayanıyor.

Söz konusu belgelerin, Omar henüz çocukken hayatını kaybeden babası tarafından doldurulduğu belirtildi.

Somali'de doğan Omar, ailesiyle birlikte 1990'lı yıllarda ABD'ye göç etmişti.

Associated Press'in aktardığına göre, soruşturmanın kesin kapsamı henüz kamuoyuna açıklanmadı ve Omar hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

TRUMP İLE OMAR ARASINDAKİ GERİLİM

İlhan Omar, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik politikalarını ve Müslümanlara yönelik açıklamalarını eleştiren Demokrat siyasetçiler arasında yer alıyor.

Trump, geçmişte Omar'ı defalarca hedef almış, Somali kökenli Amerikalılara yönelik açıklamaları da tartışmalara yol açmıştı.

Minnesota eyaletini Kongrede temsil eden Omar, ABD siyasetinde ilerici Demokratlar arasında öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.