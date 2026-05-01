ABD’de gizemli bölge yeniden gündemde: Son 24 saatte tam 17 kez sallandı

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan ve gizliliğiyle bilinen 51. Bölge çevresinde son 24 saat içinde en az 17 deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, büyüklükleri 2.5 ile 4.4 arasında değişen sarsıntılar askeri tesisin yakınlarında meydana geldi.

En büyük deprem, yerin yaklaşık 2,5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu sarsıntının ardından çok sayıda küçük ölçekli deprem daha kaydedildi. USGS’ye göre 100’den fazla kişi sarsıntıları hissettiğini bildirdi.

51. Bölge’nin, geçmişte ABD’nin nükleer denemeler yaptığı Nevada Test Sahası’na yakın konumda bulunması dikkat çekiyor.

Jeofizikçi Stefan Burns, sarsıntının “alışılmadık bir noktada” meydana geldiğini belirtse de, depremin büyük olasılıkla doğal nedenlerden kaynaklandığını ifade etti.

Burns, verilerde bazı belirsizlikler bulunduğunu ancak bunun doğrudan farklı bir senaryoya işaret etmediğini söyledi.

Deprem hareketliliği, sosyal medyada çeşitli iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bölgenin geçmişte nükleer testlerle ilişkilendirilmesi ve uzun süredir farklı teorilere konu olması, tartışmaları artırdı.

Öte yandan yetkililer, sarsıntıların doğal jeolojik süreçlerle açıklanabileceğini vurguluyor.

Son dönemde ABD’de bazı bilim insanlarının kaybolduğu veya hayatını kaybettiğine dair iddialar da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

FBI ve Kongre’nin bu vakalarla ilgili inceleme yürüttüğü belirtilirken, yetkililer olaylar arasında doğrudan bir bağlantı olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Deprem hareketliliği ile bu iddialar arasında somut bir bağ bulunmazken, gelişmeler kamuoyunda farklı yorumlara neden oluyor.