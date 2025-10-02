ABD'de korku dolu anlar: İki uçak pistte çarpıştı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025 22:11:00
DHA
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı’nda korku dolu anlar yaşandı. Kalkışa hazırlanan uçak ile iniş yapan pistte çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

New York LaGuardia Havalimanı’nda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Delta Hava Yolları'nın alt kuruluşu Endeavor Air'e ait iki yolcu uçağı pistte hareket halindeyken çarpıştı.

KAZADA 1 KABİN GÖREVLİSİ YARALANDI

Biri iniş yaparken diğeri kalkışa hazırlanan uçakların çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Delta Hava Yolları, yaralanan kişinin bir kabin görevlisi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Liman işletmesi, kazadan sonra LaGuardia Havalimanı’nda operasyonların aksamadığını duyurdu.

HAVAYOLU ŞİRKETİ ÖZÜR DİLEDİ

Yolcularından özür dileyen hava yolu firması, yaşanan olayı ‘taksi sırasında düşük hızda gerçekleşen çarpışma’ olarak nitelendirdi ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi için yetkililerle iş birliği yapacağını kaydetti.

