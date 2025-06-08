ABD’de neo-Nazi terör tehdidi yeniden yükseliyor: 'The Base' geri döndü

2018’de kurulan ve kurucusu Rinaldo Nazzaro’nun şu anda Rusya’nın St. Petersburg kentinde yaşadığı bilinen “The Base” adlı aşırı sağcı terör örgütü, daha önce ABD’de bir dizi saldırı planı ve sabotaj girişimiyle gündeme gelmişti.

FBI’ın geniş çaplı bir operasyonuyla dağıtılan örgüt, özellikle Trump yönetimi sonrasında tekrar güç kazanıyor.

Örgütün sosyal medya hesaplarından yapılan son paylaşımda, yaz aylarında ABD’de düzenlenecek bir paramiliter kamp için kripto para bağışı çağrısı yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“The Base ABD’de yeni bir ulusal eğitim etkinliğine hazırlanıyor. Bu, son zamanlardaki en büyük kampımız olabilir. Üyelerimizin yolculuk masrafları için maddi desteğe ihtiyacımız var. Beyaz insanları siyasi baskıdan ve fiziksel imhadan korumak için bir Beyaz Savunma Gücü’ne yatırım yapıyorsunuz.”

KAMUYA AÇIK PROPAGANDA: SİLAHLI POZLAR, BÖLGESEL ÇAĞRILAR

“The Base”, bu çağrıların ardından ABD’nin batısında olduğunu iddia ettiği silahlı üyelerinin fotoğraflarını paylaştı.

Trump’ın ikinci dönem başkanlık töreni günü ise, örgüt dört silahlı üyesinin Appalachia bölgesindeki fotoğrafını yayınlayarak varlığını açıkça ilan etti.





UKRAYNA'DA SABOTAJ HÜCRESİ KURDULAR

Sadece ABD’de değil, “The Base” aynı zamanda Ukrayna’da da aktif. Grubun, savaş halindeki ülkede sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği, hükümet hedeflerine saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

Örgüt, Ukrayna’nın batısında bir "beyaz etno-devlet" kurmayı amaçladığını açıkça dile getiriyor.

Paylaşılan videolarda, askeri araçların yakılması ve hükümete ait altyapılara sabotajlar görülüyor. Bu görüntüler, örgütün yalnızca dijital ortamda değil, sahada da etkin olduğunu göstermeyi hedefliyor.

FBI: YALNIZCA SUÇ EYLEMLERİNİ SORUŞTURUYORUZ

The Guardian’ın sorularına yanıt veren FBI sözcüsü, sadece federal suç işlendiğinde ya da ulusal güvenliği tehdit eden bir durum oluştuğunda soruşturma açıldığını belirtti:

“Belirli gruplara üyelik değil, suç teşkil eden eylemler bizim önceliğimizdir. Grup üyeliği başlı başına yasa dışı değildir ve birinci madde kapsamında korunur.”

Ancak geçmişte Michigan ve Georgia eyaletlerinde örgütle bağlantılı bazı kişiler suç örgütü üyeliği kapsamında yargılanmıştı.

TRUMP SONRASI 'İHMAL' İDDİASI

Uzmanlar, Trump yönetiminin aşırı sağ tehdidini küçümseyen tutumunun “The Base” gibi yapılar için fırsat oluşturduğunu savunuyor.

FBI Başkanı olarak atanan Trump yanlısı Kash Patel’in, aşırı sağ soruşturmalarını geri plana ittiği belirtiliyor.

Trump’ın göreve başlamasından sonraki ilk icraatlarından biri de 6 Ocak Kongre baskınına katılanlara toplu af vermek olmuştu.





ÖRGÜT LİDERİ RUSYA'DA

Örgüt lideri Rinaldo Nazzaro, geçtiğimiz ay Rusya merkezli bir video platformunda yayınladığı bir videoda, eğitim görüntülerinin önemine değinerek, “Bu sadece sözle değil, eylemle propaganda yapmaktır” dedi.

Nazzaro’nun, ABD'nin kuzeybatısında bir arazi satın aldığı ve burayı örgütün merkez kampı haline getirmeyi planladığı biliniyor.