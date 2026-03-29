ABD’de 'No Kings' protestosu: On binler Trump’a karşı yürüdü

ABD’nin New York kentinde bulunan Manhattan bölgesinde on binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimini protesto etmek amacıyla düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) gösterisinde bir araya geldi. Trump’ın ikinci kez başkanlık görevine gelmesinin ardından ülke genelinde düzenlenen üçüncü büyük protesto olarak kayıtlara geçen eylem, geniş katılımla gerçekleşti.

Protesto, ABD genelinde 9 milyon kişinin katılımının beklendiği geniş çaplı gösteriler zincirinin bir parçası olarak düzenlenirken, farklı eyaletlerde yaklaşık 3 bin 100 protesto planlandığı bildirildi.

Manhattan’daki yürüyüşe New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James ile dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Göstericiler, "Demokrasimizi Koruyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüşe destek verdi. Protesto boyunca taşınan pankartlarda "Krallara Hayır", "Susturulmayacağız", "ICE New York’tan defolsun" ve "Savaşa Hayır" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Gösterilerde Trump yönetiminin politikalarına yönelik geniş kapsamlı eleştiriler dikkat çekti. Protestocular, özellikle Epstein dosyaları, artan hayat pahalılığı, İran ve Gazze savaşı, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilişkiler ve ICE’ın göçmenlik politikalarına yönelik tepkilerini dile getirdi. Farklı yaş gruplarından on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, gençlerden yaşlılara kadar geniş bir kitlenin yer aldığı gözlendi.

New York Polis Departmanı (NYPD), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada protestoların barışçıl şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, "New York’un beş ilçesinin tamamında on binlerce kişi, Anayasa’nın birinci maddesinde güvence altına alınan haklarını barışçıl bir şekilde kullanırken, NYPD protestolarla ilgili tek bir tutuklama bile yapmadı" ifadelerine yer verdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen protesto, Manhattan’ın en kalabalık bölgelerinde düzenlenirken herhangi bir olay yaşanmadan sona erdi.

"Krallara Hayır" protestoları daha önce iki kez düzenlenmiş, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen gösterilere toplamda 5 milyondan fazla kişinin katıldığı açıklanmıştı. Manhattan’daki son eylem, hem katılım düzeyi hem de ülke genelindeki yaygınlığıyla dikkat çekti.