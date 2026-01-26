ABD’de protestolar büyüyor: Trump’tan geri çekilme sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis’te göçmenlik ajanlarının 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’yi vurmasıyla ilgili “her şeyin gözden geçirildiğini” söyledi.

Trump, Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, şehirdeki federal ajanların ilerleyen süreçte çekilebileceğini belirtirken, bunun için bir takvim vermedi.

Olayın ardından Minneapolis ve diğer ABD kentlerinde protestolar sürerken, Minnesota Valisi Tim Walz ülkede “kritik bir dönemece” girildiğini ifade etti.

Son haftalarda bir ABD vatandaşının federal ajanlarca öldürüldüğü ikinci vaka olarak kayda geçen olayın koşulları, federal yönetim ile yerel yetkililer arasında yeni bir gerilime yol açtı.

Trump yönetimi, ateş açan ajanı savunurken, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem Pretti’nin “silahını gösterdiği” gerekçesiyle vurulduğunu iddia etti.

Yerel yetkililer ise bu anlatımı reddederek, silahın yasal kayıtlı olduğunu ve Pretti’nin vurulmasının, silahın kendisinden alınmasının ardından gerçekleştiğini savundu.

Federal kurumlar, ajanların Pretti’nin silahlı olduğu ve kendilerini savunmak için ateş ettikleri açıklamasını yaptı. Ancak görgü tanıkları, yerel yetkililer ve Pretti’nin ailesi, olay sırasında Pretti’nin elinde silah değil telefon olduğunu öne sürdü.

Pretti’nin ailesi, Minnesota’da gizli taşıma iznine sahip bir tabancası bulunduğunu doğrularken, kendisini silahla dolaşırken hiç görmediklerini ifade etti.

“KARAR AÇIKLANACAK”

Wall Street Journal’ın aktardığına göre Trump’a, ajanların doğru davranıp davranmadığı iki kez soruldu. Trump, “Bakıyoruz, her şeyi inceliyoruz ve bir sonuca varacağız” yanıtını verdi.

Trump ayrıca, “Hiçbir ateş etmeyi sevmem” derken, protestoya “tam dolu ve iki şarjörlü güçlü bir silahla” gidilmesini de doğru bulmadığını söyledi.

Minneapolis Emniyet Müdürü Brian O’Hara, BBC’ye yaptığı açıklamada, eyalet görevlilerinin arama izni bulunmasına rağmen federal ajanlar tarafından olay yerine girişlerinin engellendiğini öne sürdü.

O’Hara, Minnesota’daki kurumların yıllardır federal birimlerle birlikte çalıştığını, ancak yaşananların bu işbirliğini zora soktuğunu söyledi.

ABD Sınır Devriyesi Komutanı Greg Bovino, olay sırasında ICE ajanlarının “hedefli” bir operasyon kapsamında Jose Huerta Chuma adlı kişiyi aradığını ve bu kişinin suç geçmişinde aile içi şiddet gibi kayıtlar bulunduğunu öne sürdü.

Minnesota Ceza İnfaz Dairesi (DOC) ise bu iddiayı yalanlayarak, Huerta’nın hiçbir zaman DOC gözetiminde bulunmadığını ve kamu kayıtlarında yalnızca 10 yılı aşkın süre önceki trafik ihlallerinin yer aldığını açıkladı.

“GENİŞ SORUŞTURMA” ÇAĞRISI

Trump yönetimi, bazı Cumhuriyetçilerin de katıldığı şekilde kapsamlı bir soruşturma baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Oklahoma Valisi Kevin Stitt, seçmenlerin televizyonda “Amerikalıların vurulduğunu izlediğini” ve federal taktiklerle hesap verebilirliğin endişe yarattığını söyledi.

Senatör Bill Cassidy, soruşturmanın hem federal hem eyalet yetkililerini içermesi gerektiğini belirterek, “ICE ve DHS’nin güvenilirliği risk altında” dedi.

Temsilciler Meclisi üyesi James Comer ise Trump’ın göçmenlik ajanlarını Minneapolis’ten çekip başka bölgelere kaydırmayı değerlendirmesi gerektiğini savundu.

Demokratlar ise hükümetin finansman paketinde İç Güvenlik Bakanlığı’na kaynak ayrılması halinde bunu engelleyebileceklerini belirtti. Bu durum, ABD’de yeni bir federal hükümet kapanması riskini gündeme getirdi.

Eski ABD başkanları Bill Clinton ve Barack Obama da Minneapolis’teki gelişmeleri eleştirdi.

Trump’a yakın çizgide bilinen Ulusal Tüfek Birliği (NRA) da açıklama yaparak, “Sorumlu kamuoyu aktörleri genellemeler yapmadan önce kapsamlı soruşturmayı beklemeli” çağrısında bulundu.

PROTESTOLAR BÜYÜYOR

Minneapolis’te hafta sonu boyunca Pretti için anma etkinlikleri düzenlendi. Protestolarda “ICE dışarı” sloganları atılırken, eylemler New York, Chicago, Los Angeles ve San Francisco gibi kentlere de yayıldı.

Minnesota merkezli 60’tan fazla büyük şirketin yöneticileri de “gerilimin düşürülmesi” ve yerel-federal yetkililerin birlikte çözüm üretmesi çağrısında bulundu.

Minnesota Valisi Tim Walz, ülkede bir “kırılma anı” yaşandığını söyleyerek, “Bir Amerikan vatandaşının karalanmasına ve gözümüzün gördüğüne inanmamamızın istenmesine sessiz kalamayız” ifadelerini kullandı.