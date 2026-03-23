ABD’de savaş bütçesi krizi: Trump ile Kongre karşı karşıya

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile süren çatışmaların finansmanı için talep ettiği 200 milyar dolarlık bütçe, Washington’da tartışma yarattı.

Washington Post'un haberine göre, Kongre’de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında bu talebe yönelik çekincelerin oluştuğu belirtiliyor.

Trump, yaptığı açıklamada söz konusu harcamayı savunarak, “En üstte kalmaya devam etmemizi sağlamak için bu küçük bir bedel” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, silahlı kuvvetlerin “tarihteki en güçlü seviyeye” ulaşmasını hedeflediğini belirtti.

Kongre üyeleri, Trump’ın çatışmaları başlatmadan önce kendilerine danışmamasına tepki gösterdi. Ancak uzmanlar, ABD savunma sanayisinde yaşanan kritik eksikliklerin savaş öncesinde de gündemde olduğuna dikkat çekiyor.

Beyaz Saray’ın, talep edilen bütçeyi savunma sanayi altyapısını güçlendirmeye yönelik daha geniş bir paket içinde sunarak destek arayabileceği ifade ediliyor.

ABD’nin İran’da bugüne kadar 8 binden fazla hedefi vurduğu ve bölgede yüksek maliyetli hava savunma sistemlerini yoğun şekilde kullandığı belirtildi. Bu durum, özellikle hava savunma mühimmatlarında ciddi bir baskı oluşturdu.

SAVUNMA KAPASİTESİ TARTIŞILIYOR

Son yıllarda bazı ilerlemeler kaydedilse de ABD’nin uzun süreli bir çatışmaya hazırlık konusunda hâlâ yetersiz olduğu değerlendiriliyor. Ukrayna savaşı da bu eksiklikleri ortaya koyan örneklerden biri olarak gösteriliyor.

ABD’nin müttefiklerine silah tedarikinde yaşanan gecikmelerin de bu sorunu derinleştirdiği ifade ediliyor.

Trump’ın 2027 yılı için 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi hedefi açıkladığı, bu rakamın ABD’nin askeri harcamalarını GSYH’nin yaklaşık yüzde 5’i seviyesine yaklaştıracağı belirtildi. Bu oran, NATO müttefiklerinin son dönemde benimsediği hedeflerle de örtüşüyor.

200 milyar dolarlık ek talebin bu toplam bütçeye dahil olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

“BEYAZ ÇEK” UYARISI

Uzmanlar, ABD’nin savunma harcamalarını artırmasının gerekebileceğini ancak bunun sınırsız bir bütçe anlamına gelmemesi gerektiğini vurguluyor.

Kongre’nin anayasal sorumluluğu gereği harcamaları denetlemesi gerektiği ifade ediliyor.

ABD’nin Soğuk Savaş döneminde savunmaya GSYH’nin yüzde 5’inden fazlasını ayırdığı hatırlatılırken, son yıllarda bu oranın yüzde 3 civarında seyrettiği belirtildi.

Uzmanlara göre, ABD’nin askeri ve teknolojik üstünlüğünü koruyabilmesi için stratejik ve hedefli yatırımlar kritik önem taşıyor.