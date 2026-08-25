ABD’de sığınma başvurusu yapanlara vize şoku: 200 bin kişi gündemde

Associated Press'in (AP) elde ettiği ABD Dışişleri Bakanlığı belgelerine ve konu hakkında bilgi sahibi iki yetkilinin aktardıklarına göre ABD'de hükümet bazı B1 ve B2 vizelerini iptal etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanlığının, 2016 ile 2026 arasında verilen ve sahipleri sığınma talebinde bulunan veya şu anda sığınma talebi sürecinde olan yaklaşık 200 bin yabancının iş ve turizm vizelerini iptal etmeye hazırlandığı belirtildi.

Yetkililer, olası iptal durumunda muhatapların derhal sınır dışı edilmeyeceğini ifade ederek, şu anda sığınma başvurusu beklemede olanların çoğunun yeniden sınıflandırılacağını, ancak iş veya turizm amaçlı seyahat edenler olarak statülerini kaybedeceklerini belirtti.

Haberde, son 18 ayda, ABD Dışişleri Bakanlığının alkollü araç kullanmaktan tecavüz ve soyguna kadar çeşitli suçlardan hüküm giyen veya suçlanan kişilerin yanı sıra, özellikle Orta Doğu'daki ABD politikalarına karşı kamuoyu önünde konuşan yaklaşık 175 bininin vizesini iptal ettiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tommy Pigott, AP'ye yaptığı açıklamada iptal edilebilecek vize sayısı hakkında bilgi vermezken, "ABD'ye kısa süreli ziyaretçi olduklarını iddia ederek gelen ancak daha sonra kalıcı olarak burada kalmak için sığınma başvurusu yapan yabancıların göçmen kategorisinde olmayan vizelerini tespit etmek ve iptal etmek için İç Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon halindeyiz" ifadesini kullandı.

Pigott, "Süreç devam edeceğinden, iptal sayısı dinamik kalacak ve kademeli olarak yapılacaktır" dedi.

AP'nin elde ettiği Dışişleri Bakanlığı belgeleri, Bakanlığın Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerinden sığınma başvurularına ilişkin bilgi aldıktan sonra mevcut B1 ve B2 vizesi sahiplerini incelemeye başladığını ortaya koyuyor.

ABD'de B1 vizeleri genellikle iş seyahatleri için B2 vizeleri ise genellikle turizm, aile ziyaretleri veya tıbbi bakım için veriliyor.