ABD’de sinagoga silahlı saldırı!

ABD’nin Michigan eyaletinde Temple Israel Sinagogu'na silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Olaya FBI müdahale ederken, iddiaya göre bir şüpheli aracıyla sinagoga çarparak ateş açtı.

FBI Direktörü Kash Patel, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte olay yerinde olduğunu ve meydana gelen "araçla çarpma ve aktif silahlı saldırı durumuna" müdahale ettiklerini söyledi.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, gelen raporları takip ettiğini ve daha fazla bilgi edinmek için Michigan Eyalet Polisi ile birlikte çalıştığını söyledi.

Olaya ilişkin ölü ya da yaralı bilgisi henüz yok.