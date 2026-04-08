ABD’de Trump’a azil çağrısı: 24 Demokrat vekil harekete geçti

Axios haber sitesine göre, Trump’ın İran’a Hürmüz Boğazı’nı yeniden açması için verdiği sürenin dolmasına saatler kala sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı “Bu gece bütün bir medeniyet sona erecek ve bir daha geri gelmeyecek” paylaşımı sonrası, Anayasa’nın 25. maddesinin işletilmesi yönündeki çağrılar hız kazandı.

Kongre’deki klasik azil sürecine ek olarak, başkanı görevden almanın daha hızlı bir yolu olarak ABD Anayasası’nın 25. maddesi öne çıkıyor. Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre, başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğu değerlendirilirse, görevden alınması mümkün.

UYGULANMASI ZOR BİR SENARYO

Ancak söz konusu hüküm daha önce hiç uygulanmadı ve mevcut koşullarda devreye alınması zor görünüyor. Bunun için Başkan Yardımcısı JD Vance’ın yanı sıra kabinenin çoğunluğunun, başkanın görevini yerine getiremediğine dair yazılı bir bildirimle Senato ve Temsilciler Meclisi başkanlarına başvurması gerekiyor.

NİHAİ KARAR KONGRE’DE

Başkan Trump böyle bir girişime itiraz edebilir. Ancak teorik olarak başkan yardımcısı ve kabine üyeleri bu itirazı geçersiz kılabilir. Bu durumda nihai karar Kongre’ye kalır.

Eğer süreç bu aşamaya gelirse, Kongre’nin 21 gün içinde oylama yapması gerekir. Bu süre boyunca başkanlık görevini geçici olarak başkan yardımcısı üstlenir.