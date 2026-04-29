ABD'den dikkat çeken karar: Trump’lı 'America250' pasaportları geliyor!

ABD yönetiminin, bağımsızlığın 250. yılı kapsamında, pasaportlara Donald Trump’ın portresini ekleme kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Resmi bir devlet belgesinde siyasi bir figürün bu şekilde öne çıkarılması, sosyal medyada 'propaganda' ve 'kişiselleştirme' eleştirilerine neden olurken, birçok kullanıcı uygulamayı otoriter rejimlerle kıyaslayarak tepki gösterdi.
Beyaz Saray'dan yapılan resmi duyuruya göre, sınırlı sayıda üretilecek 'America250' temalı pasaportların iç kapağında Trump’ın büyük bir portresi yer alacak. Görselin çevresinde Bağımsızlık Bildirgesi’nin metni ve ABD bayrağı motifleri bulunurken, Trump’ın imzası altın renginde işlenecek. Ayrıca pasaportun bir sayfasında, Kurucu Babaların Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzaladığı ünlü tabloya yer verilecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, pasaportların mevcut güvenlik özelliklerini koruyacağını belirterek, 'kişiselleştirilmiş sanat ve geliştirilmiş görseller' içereceğini söyledi. Pigott, ABD pasaportunun 'dünyanın en güvenli belgelerinden biri' olduğunu öne sürdü.
'AMERICA250' KUTLAMALARI
Söz konusu pasaportlar, Trump yönetiminin 'America250' kutlama programı kapsamında hazırlanıyor. Bu programda Ulusal Park’ta düzenlenecek bir Grand Prix yarışı ve Beyaz Saray’ın güney çimlerinde yapılması planlanan bir UFC müsabakası da yer alıyor.
Dışişleri Bakanlığı, bu 'tarihi' etkinlik için sınırlı sayıda pasaport üretileceğini açıkladı, ancak kaç adet basılacağına dair bilgi vermedi.
TRUMP'IN YÜZÜ DEVLET BELGELERİNDE
Bu adım, Trump’ın son dönemde kendi imajını kamu kurumları ve resmi belgelerde daha görünür hale getirme girişimlerinin son örneği olarak değerlendiriliyor. Washington’daki Adalet Bakanlığı binasında Trump’ın büyük bir görseli yer alırken, Çalışma ve Tarım Bakanlıklarında da benzer portreler bulunuyor. Tarım Bakanlığı’ndaki görselde Trump, '1862’den beri Amerika’yı büyütüyoruz' sloganı altında Abraham Lincoln ile birlikte gösteriliyor.
2026 yılına ait ulusal park giriş kartında da Trump’ın yüzü, George Washington ile birlikte 'Güzel Amerika' ifadesi altında yer aldı. Ziyaretçilerin kart üzerindeki Trump görselini çıkartmalarla kapatmasının ardından, Ulusal Park Servisi kart üzerinde değişiklik yapılmasının geçersiz sayılabileceği uyarısında bulundu.
MADENİ PARA VE ALTIN ZAFER TAKI
ABD Darphanesi de Trump’ın portresini taşıyan 1 dolarlık madeni para taslaklarını yayımlarken, Güzel Sanatlar Komisyonu 24 ayar altından yapılacak hatıra paranın tasarımını onayladı. Söz konusu tasarımda Trump’ın ciddi bir ifadeyle masa başında yer aldığı görülüyor.
Tüm bu adımlara ek olarak, yaklaşık 75 metre yüksekliğinde altın renkli bir 'Zafer Takı' projesi de gündemde. 'Arc de Trump' olarak anılan yapı için kamuoyundan yoğun olumsuz tepki gelmesine rağmen, Trump’a yakın isimlerden oluşan bir kurul projeyi ilerletme kararı aldı. İnşa edilmesi halinde, bu anıtın hem ABD Kongre binasından hem de Lincoln Anıtı’ndan daha yüksek olması planlanıyor.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Beyaz Saray tarafından duyurulan yeni pasaportlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İşte, o tepkiler arasında öne çıkanlar:
Cesaretimi toplayıp şunu söyleyeyim: Esad yönetimindeki Suriye’nin o cehennem gibi çürümüş rejimi bile insanların pasaportlarına bu tür saçmalıkları yazmamıştı.
Trump'ın çevre için yaptığı en iyi şey, Amerikalıların seyahat etmekten utanır hale gelmelerini sağlamak.
ABD'nin yeni pasaport tasarımı, Trump'ın portresini ve imzasını içerecek. Kuzey Kore ve Türkmenistan'da, yetkililer benzer bir fikri henüz düşünemedikleri için kendilerine sert cezalar vermeye hazırlanıyor.
2029 baskısı çıkana kadar pasaportumu yenilemeyeceğim.
Her geçen gün Trump'ın narsizminin ne kadar ileri gidebildiğine hayret ediyorum.
Amerikan İmparatorluğu'nun nihai çöküşü tek bir resimde anlatılıyor.
İşin ironik tarafı şu ki: Şu anda pek çok Amerikalı seyahat masraflarını bile karşılayamıyor. Uçak biletleri pahalandı, benzin fiyatları yükseldi ve aileler, onun isteğiyle başlatılan ve başarısızlıkla sonuçlanan bir savaşın bedelini ödüyor... Trump'ın yüzünü Amerikan pasaportlarına basmak, dikkatleri başka yöne çekmek için yapılan bir manevra.
Tüm dünya bizimle dalga geçiyor. Tebrikler, Trump!