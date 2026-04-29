ABD'den dikkat çeken karar: Trump’lı 'America250' pasaportları geliyor!

ABD yönetiminin, bağımsızlığın 250. yılı kapsamında, pasaportlara Donald Trump’ın portresini ekleme kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Resmi bir devlet belgesinde siyasi bir figürün bu şekilde öne çıkarılması, sosyal medyada 'propaganda' ve 'kişiselleştirme' eleştirilerine neden olurken, birçok kullanıcı uygulamayı otoriter rejimlerle kıyaslayarak tepki gösterdi.

Beyaz Saray'dan yapılan resmi duyuruya göre, sınırlı sayıda üretilecek 'America250' temalı pasaportların iç kapağında Trump’ın büyük bir portresi yer alacak. Görselin çevresinde Bağımsızlık Bildirgesi’nin metni ve ABD bayrağı motifleri bulunurken, Trump’ın imzası altın renginde işlenecek. Ayrıca pasaportun bir sayfasında, Kurucu Babaların Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzaladığı ünlü tabloya yer verilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, pasaportların mevcut güvenlik özelliklerini koruyacağını belirterek, 'kişiselleştirilmiş sanat ve geliştirilmiş görseller' içereceğini söyledi. Pigott, ABD pasaportunun 'dünyanın en güvenli belgelerinden biri' olduğunu öne sürdü.

'AMERICA250' KUTLAMALARI

Söz konusu pasaportlar, Trump yönetiminin 'America250' kutlama programı kapsamında hazırlanıyor. Bu programda Ulusal Park’ta düzenlenecek bir Grand Prix yarışı ve Beyaz Saray’ın güney çimlerinde yapılması planlanan bir UFC müsabakası da yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı, bu 'tarihi' etkinlik için sınırlı sayıda pasaport üretileceğini açıkladı, ancak kaç adet basılacağına dair bilgi vermedi.

Patriot passport unlocked. 🦅



Limited edition. Stamped for America 250. 🇺🇸 pic.twitter.com/86uxPS1FEk — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026

TRUMP'IN YÜZÜ DEVLET BELGELERİNDE

Bu adım, Trump’ın son dönemde kendi imajını kamu kurumları ve resmi belgelerde daha görünür hale getirme girişimlerinin son örneği olarak değerlendiriliyor. Washington’daki Adalet Bakanlığı binasında Trump’ın büyük bir görseli yer alırken, Çalışma ve Tarım Bakanlıklarında da benzer portreler bulunuyor. Tarım Bakanlığı’ndaki görselde Trump, '1862’den beri Amerika’yı büyütüyoruz' sloganı altında Abraham Lincoln ile birlikte gösteriliyor.

2026 yılına ait ulusal park giriş kartında da Trump’ın yüzü, George Washington ile birlikte 'Güzel Amerika' ifadesi altında yer aldı. Ziyaretçilerin kart üzerindeki Trump görselini çıkartmalarla kapatmasının ardından, Ulusal Park Servisi kart üzerinde değişiklik yapılmasının geçersiz sayılabileceği uyarısında bulundu.

MADENİ PARA VE ALTIN ZAFER TAKI

ABD Darphanesi de Trump’ın portresini taşıyan 1 dolarlık madeni para taslaklarını yayımlarken, Güzel Sanatlar Komisyonu 24 ayar altından yapılacak hatıra paranın tasarımını onayladı. Söz konusu tasarımda Trump’ın ciddi bir ifadeyle masa başında yer aldığı görülüyor.

Tüm bu adımlara ek olarak, yaklaşık 75 metre yüksekliğinde altın renkli bir 'Zafer Takı' projesi de gündemde. 'Arc de Trump' olarak anılan yapı için kamuoyundan yoğun olumsuz tepki gelmesine rağmen, Trump’a yakın isimlerden oluşan bir kurul projeyi ilerletme kararı aldı. İnşa edilmesi halinde, bu anıtın hem ABD Kongre binasından hem de Lincoln Anıtı’ndan daha yüksek olması planlanıyor.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Beyaz Saray tarafından duyurulan yeni pasaportlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İşte, o tepkiler arasında öne çıkanlar: